Khu du lịch vừa được Đà Nẵng quy hoạch có gì?

TPO - Phân khu sinh thái phía tây Đà Nẵng sẽ hình thành khu du lịch rộng gần 340ha dọc tuyến đường quốc lộ 14G, định hướng phát triển bền vững, hình thành các điểm tham quan, du lịch mạo hiểm, sinh thái cho người dân và du khách.
Không gian của Khu du lịch khu vực dọc tuyến quốc lộ 14G được phân chia thành nhiều khu vực. Trong đó, khu quy hoạch mới phía đông và phía bắc khu vực có điểm nhấn là khu du lịch nghỉ dưỡng kết hợp các dịch vụ chất lượng cao.
Hình thức lưu trú chủ yếu là khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng… kết hợp các hoạt động dịch vụ chất lượng cao như chăm sóc sức khỏe (dưỡng sinh, spa phục hồi sức khỏe, tắm bùn khoáng, ngâm chân…), nhà hàng cao cấp, khu vui chơi giải trí, công viên nước, khu mua sắm...
Khu quy hoạch mới phía nam và phía tây sẽ phát triển khu du lịch sinh thái cộng đồng kết hợp các hoạt động trải nghiệm sinh thái, vận động ngoài trời gắn với mặt nước sông suối.
Cùng với các khu du lịch có sẵn, nơi đây sẽ hình thành nhiều khu du lịch mới với định hướng phát triển các dịch vụ du lịch, các hoạt động thể thao mang tính vận động ngoài trời như: cắm trại tập thể (camping), trò chơi dã ngoại tập thể (teambuilding), chèo thuyền kayak, trượt thác, trượt cầu vồng, đu dây (zipline), xe đạp địa hình (lungle biking), đi bộ ven suối (the stream trail), đi bộ xuyên rừng (trekking), thả diều, tổ chức tiệc ngoài trời…
Hình thức lưu trú chủ yếu là nhà nghỉ du lịch dạng bungalow, cắm trại du lịch, các mô hình nghỉ dưỡng đơn giản thân thiện hòa nhập với tự nhiên.
HĐND TP. Đà Nẵng giao UBND thành phố tổ chức phê duyệt, triển khai thực hiện quy hoạch theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm đồ án được hiện thực hóa đồng bộ, khả thi, phát huy tối đa tiềm năng du lịch sinh thái phía tây Đà Nẵng.