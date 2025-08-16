Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Khu du lịch vừa được Đà Nẵng quy hoạch có gì?

Giang Thanh

TPO - Phân khu sinh thái phía tây Đà Nẵng sẽ hình thành khu du lịch rộng gần 340ha dọc tuyến đường quốc lộ 14G, định hướng phát triển bền vững, hình thành các điểm tham quan, du lịch mạo hiểm, sinh thái cho người dân và du khách.

tp-phan-khu-du-lich-sinh-thai-11.jpg
HĐND TP. Đà Nẵng vừa thông qua đồ án quy hoạch 1/2.000 phân khu xây dựng Khu du lịch khu vực dọc tuyến đường quốc lộ 14G thuộc phân khu sinh thái﻿ phía tây. Ảnh: G.T.
tp-phan-khu-du-lich-sinh-thai-20.jpg
Phân khu này nằm trên địa bàn thôn Phú Túc, xã Hòa Vang. Phía bắc và phía nam khu vực giáp với khu vực đồi núi của xã Hòa Vang, phía đông và phía tây giáp với tuyến quốc lộ 14G.
tp-phan-khu-du-lich-sinh-thai-12.jpg
Với diện tích khoảng gần 340 ha, nơi này được định hướng phát triển phân khu sinh thái, phát triển bền vững dựa trên đa dạng sinh học, cảnh quan thiên nhiên; hình thành các điểm tham quan, du lịch mạo hiểm, sinh thái cho người dân và du khách.
tp-phan-khu-du-lich-sinh-thai-21.jpg
Cách trung tâm Đà Nẵng khoảng 30km về phía tây, có tuyến đường quốc lộ 14G vắt ngang qua, khu vực này sớm đã hình thành nhiều khu du lịch hút khách như: Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài, Khu du lịch Lái Thiêu, Khu du lịch Suối Hoa, Khu du lịch Hòa Phú Thành… và nhiều khu cắm trại, dã ngoại dọc các con suối.
tp-phan-khu-du-lich-sinh-thai-13-8738.jpg
tp-phan-khu-du-lich-sinh-thai-14.jpg
Không gian của Khu du lịch khu vực dọc tuyến quốc lộ 14G được phân chia thành nhiều khu vực. Trong đó, khu quy hoạch mới phía đông và phía bắc khu vực có điểm nhấn là khu du lịch nghỉ dưỡng kết hợp các dịch vụ chất lượng cao.
tp-phan-khu-du-lich-sinh-thai-16.jpg
tp-phan-khu-du-lich-sinh-thai-17.jpg
Hình thức lưu trú chủ yếu là khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng… kết hợp các hoạt động dịch vụ chất lượng cao như chăm sóc sức khỏe (dưỡng sinh, spa phục hồi sức khỏe, tắm bùn khoáng, ngâm chân…), nhà hàng cao cấp, khu vui chơi giải trí, công viên nước, khu mua sắm...
tp-phan-khu-du-lich-sinh-thai-23.jpg
tp-phan-khu-du-lich-sinh-thai-9.jpg
tp-phan-khu-du-lich-sinh-thai-5.jpg
tp-phan-khu-du-lich-sinh-thai-8.jpg
Khu quy hoạch mới phía nam và phía tây sẽ phát triển khu du lịch sinh thái cộng đồng kết hợp các hoạt động trải nghiệm sinh thái, vận động ngoài trời gắn với mặt nước sông suối.
tp-phan-khu-du-lich-sinh-thai-15.jpg
tp-phan-khu-du-lich-sinh-thai-10.jpg
tp-phan-khu-du-lich-sinh-thai-6.jpg
tp-phan-khu-du-lich-sinh-thai-7.jpg
Cùng với các khu du lịch có sẵn, nơi đây sẽ hình thành nhiều khu du lịch mới với định hướng phát triển các dịch vụ du lịch, các hoạt động thể thao mang tính vận động ngoài trời như: cắm trại tập thể (camping), trò chơi dã ngoại tập thể (teambuilding), chèo thuyền kayak, trượt thác, trượt cầu vồng, đu dây (zipline), xe đạp địa hình (lungle biking), đi bộ ven suối (the stream trail), đi bộ xuyên rừng (trekking), thả diều, tổ chức tiệc ngoài trời…
tp-phan-khu-du-lich-sinh-thai-2.jpg
tp-phan-khu-du-lich-sinh-thai-3.jpg
Hình thức lưu trú chủ yếu là nhà nghỉ du lịch dạng bungalow, cắm trại du lịch, các mô hình nghỉ dưỡng đơn giản thân thiện hòa nhập với tự nhiên.
tp-phan-khu-du-lich-sinh-thai-18.jpg
Ngoài ra, khu vực này còn có khu dịch vụ công cộng để trưng bày, triển lãm, mua sắm các sản phẩm OCOP, nông sản; khu cây xanh công cộng, Trạm quản lý bảo vệ rừng Phú Túc, mặt nước dựa trên các con suối và sông Luông Đông…
tp-phan-khu-du-lich-sinh-thai-24.jpg
Đà Nẵng sẽ ưu tiên đầu tư ngân sách để hoàn thiện, nâng cấp quốc lộ 14G từ Hòa Vang đi Đông Giang (cũ) để kết nối thuận lợi với Quốc lộ 14B, đường Vành đai phía Tây và các khu du lịch xung quanh thành phố; các công trình hạ tầng kỹ thuật mới…

HĐND TP. Đà Nẵng giao UBND thành phố tổ chức phê duyệt, triển khai thực hiện quy hoạch theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm đồ án được hiện thực hóa đồng bộ, khả thi, phát huy tối đa tiềm năng du lịch sinh thái phía tây Đà Nẵng.

Giang Thanh
#Đà Nẵng #quy hoạch du lịch #khu sinh thái #quốc lộ 14G #du lịch bền vững #khu nghỉ dưỡng #hoạt động ngoài trời #xã Hòa Vang #phân khu sinh thái phía Tây

Xem thêm

Cùng chuyên mục