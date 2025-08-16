Khu du lịch vừa được Đà Nẵng quy hoạch có gì?

TPO - Phân khu sinh thái phía tây Đà Nẵng sẽ hình thành khu du lịch rộng gần 340ha dọc tuyến đường quốc lộ 14G, định hướng phát triển bền vững, hình thành các điểm tham quan, du lịch mạo hiểm, sinh thái cho người dân và du khách.