Hà Nội: Quy hoạch Học viện Dân tộc rộng 13,5ha

TPO - Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch Học viện Dân tộc có diện tích 13,5ha với quy mô đào tạo khoảng 3.910 – 4.885 học viên/năm được triển khai qua 2 giai đoạn.

Ngày 13/8, UBND TP Hà Nội hành quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Học viện Dân tộc, tại Khu D, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tại xã Đoài Phương và xã Hòa Lạc (Hà Nội).

Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch có diện tích khoảng 135.000m2 (13,5ha). Quy mô đào tạo khoảng 3.910 - 4.885 học viên/năm.

Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch được xác định tính chất là khu giáo dục đào tạo, bao gồm các chức năng: đất khu học tập và các cơ sở nghiên cứu thực hành; đất khu ký túc xá và công trình dịch vụ; đất thể dục thể thao; đất cây xanh; đất hạ tầng kỹ thuật; đất giao thông.

Phối cảnh tổng thể dự án xây dựng Học viện Dân tộc

Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính gồm: Mật độ xây dựng toàn khu khoảng 13,9%; Mật độ xây dựng đối với khu giảng đường, lớp học, cơ sở nghiên cứu thực hành tối đa 25%; tầng cao tối đa 5 tầng.

Quy hoạch sử dụng đất được bố trí quỹ đất trục đường Hồ Tây – Ba Vì theo quy hoạch và hành lang an toàn giao thông, an toàn điện cao thế (110kV) theo quy định. Bố trí các chức năng sử dụng đất trong khu vực học viện đầy đủ và hợp lý. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đảm bảo kết nối hợp lý với các khu vực lân cận, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Công tác đầu tư xây dựng dự án Học viện Dân tộc phân thành 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 (năm 2025 - 2027), thực hiện đầu tư xây dựng Khu vực 1 (phía Đông Nam trục đường Hồ Tây - Ba Vì) và hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung của dự án.

Giai đoạn 2 từ năm 2028 - 2030, thực hiện đầu tư các hạng mục còn lại.

UBND TP Hà Nội cho biết, quy hoạch nhằm cụ thể hóa Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Làng văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời, xây dựng cơ sở vật chất cho Học viện Dân tộc để đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của vùng dân tộc thiểu số, miền núi.