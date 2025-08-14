Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Hà Nội: Quy hoạch Học viện Dân tộc rộng 13,5ha

Thanh Hiếu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch Học viện Dân tộc có diện tích 13,5ha với quy mô đào tạo khoảng 3.910 – 4.885 học viên/năm được triển khai qua 2 giai đoạn.

Ngày 13/8, UBND TP Hà Nội hành quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Học viện Dân tộc, tại Khu D, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tại xã Đoài Phương và xã Hòa Lạc (Hà Nội).

Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch có diện tích khoảng 135.000m2 (13,5ha). Quy mô đào tạo khoảng 3.910 - 4.885 học viên/năm.

Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch được xác định tính chất là khu giáo dục đào tạo, bao gồm các chức năng: đất khu học tập và các cơ sở nghiên cứu thực hành; đất khu ký túc xá và công trình dịch vụ; đất thể dục thể thao; đất cây xanh; đất hạ tầng kỹ thuật; đất giao thông.

anh-tit-113853-150818-18-1.jpg
Phối cảnh tổng thể dự án xây dựng Học viện Dân tộc

Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính gồm: Mật độ xây dựng toàn khu khoảng 13,9%; Mật độ xây dựng đối với khu giảng đường, lớp học, cơ sở nghiên cứu thực hành tối đa 25%; tầng cao tối đa 5 tầng.

Quy hoạch sử dụng đất được bố trí quỹ đất trục đường Hồ Tây – Ba Vì theo quy hoạch và hành lang an toàn giao thông, an toàn điện cao thế (110kV) theo quy định. Bố trí các chức năng sử dụng đất trong khu vực học viện đầy đủ và hợp lý. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đảm bảo kết nối hợp lý với các khu vực lân cận, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Công tác đầu tư xây dựng dự án Học viện Dân tộc phân thành 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 (năm 2025 - 2027), thực hiện đầu tư xây dựng Khu vực 1 (phía Đông Nam trục đường Hồ Tây - Ba Vì) và hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung của dự án.

Giai đoạn 2 từ năm 2028 - 2030, thực hiện đầu tư các hạng mục còn lại.

UBND TP Hà Nội cho biết, quy hoạch nhằm cụ thể hóa Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Làng văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời, xây dựng cơ sở vật chất cho Học viện Dân tộc để đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của vùng dân tộc thiểu số, miền núi.

Thanh Hiếu
#Quy hoạch #Làng Văn hóa #Học viện Dân tộc #Hà Nội

Xem thêm

Cùng chuyên mục