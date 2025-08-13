Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Đà Nẵng ủy quyền chứng thực nhiều loại giấy tờ cho công chức cấp xã

Nguyễn Thành
TPO - Ngày 12/8, tại kỳ họp thứ hai (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP Đà Nẵng khóa X nhiệm kỳ 2021-2026, đã thông qua Nghị quyết quy định phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND cấp xã được ủy quyền cho công chức thuộc UBND cấp xã trong lĩnh vực chứng thực

Tờ trình của UBND TP Đà Nẵng cho biết, khi chính quyền địa phương được tổ chức theo mô hình 2 cấp, số lượng các thủ tục hành chính về chứng thực phát sinh tại UBND cấp xã rất lớn (chiếm hơn 50% thủ tục hành chính phát sinh tại địa phương), một số thủ tục yêu cầu thời gian xử lý, trả kết quả trong ngày.

Trong khi đó, Chủ tịch UBND cấp xã vừa thực hiện quản lý, điều hành, vừa giải quyết thủ tục hành chính nên áp lực trong thực hiện nhiệm vụ rất lớn. Do đó việc xây dựng, ban hành Nghị quyết là rất cần thiết, nhằm kịp thời có cơ sở tiếp tục triển khai việc ủy quyền chứng thực tại địa phương, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian chờ đợi của người dân…

a7c18974d78f61d1389e.jpg
Công chức thuộc UBND cấp xã ở Đà Nẵng đủ điều kiện sẽ được phép chứng thực giấy tờ.

Theo Nghị quyết của HĐND TP Đà Nẵng, Chủ tịch UBND cấp xã được ủy quyền cho công chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn như: Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (ở Việt Nam, ở nước ngoài) cấp hoặc chứng nhận; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản; chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt và tiếng Việt sang tiếng nước ngoài.

Ngoài ra, công chức được ủy quyền còn được chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là bất động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở; chứng thực di chúc; chứng thực văn bản từ chối nhận di sản; chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản; văn bản khai nhận di sản; chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch…

Điều kiện được nhận ủy quyền là công chức thuộc UBND cấp xã phải có trình độ từ Đại học Luật trở lên và có kinh nghiệm từ 3 năm công tác trở lên trong lĩnh vực tư pháp.

Trước đó, nhiều UBND phường, xã ở TP Đà Nẵng báo cáo, từ sau thời điểm hợp nhất từ ngày 1/7 đến nay, lượng hồ sơ công chứng, chứng thực đã tăng đột biến, có nơi lên đến hàng nghìn hồ sơ mỗi tháng. UBND phường đã tiếp nhận hơn 1.500 hồ sơ; hiện đã giải quyết hơn 1.350 hồ sơ, đạt tỷ lệ giải quyết trước và đúng hạn 90,49%.

Nguyễn Thành
