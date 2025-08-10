Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Đà Nẵng xử lý tình trạng xe điện trẻ em không phép tại các công viên

Duy Quốc
TPO - UBND các phường Hải Châu và Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) vừa kiểm tra, lập biên bản, yêu cầu dừng hoạt động xe điện trẻ em không phép trong công viên nhằm đảm bảo an toàn và trật tự đô thị.

Vừa qua, UBND phường Hải Châu và phường Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) đã kiểm tra, xử lý hoạt động xe điện trẻ em tại một số công viên sau khi nhận phản ánh.

Tại phường Hải Châu, sau khi tiếp nhận phản ánh, UBND phường giao Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Sự nghiệp công cử tổ công tác kiểm tra các công viên, khu vui chơi trên địa bàn. Qua kiểm tra, tổ công tác yêu cầu hộ kinh doanh bà B.T.K.L (trú tại 121/12 Hoàng Văn Thụ) cam kết không vi phạm quy định về trật tự đô thị. Theo dõi sau đó cho thấy bà L. đã dừng việc cho thuê xe điện theo đúng cam kết.

tp-xedienbatnhao-11.jpg
Dịch vụ cho thuê xe điện mini tại các công viên ở Đà Nẵng.

Tại Công viên Thanh niên (phường Cẩm Lệ), người dân phản ánh tình trạng xe điện trẻ em hoạt động trong khuôn viên công viên gây mất an toàn và trật tự đô thị. Nhiều ý kiến cho rằng, vỉa hè và công viên là không gian dành cho người đi bộ, vui chơi an toàn, tuy nhiên sự xuất hiện của xe điện trẻ em khiến việc đi lại tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, UBND phường Cẩm Lệ đã đi kiểm tra và phát hiện 2 đơn vị kinh doanh xe điện nhưng không xuất trình được giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp.

tp-xedienbatnhao-10-6113.jpg
Xe điện trẻ em hoạt động trong công viên gây mất an toàn và trật tự đô thị.

Tổ công tác đã lập biên bản, yêu cầu tạm dừng toàn bộ hoạt động kinh doanh xe điện, đồng thời yêu cầu 4 hộ kinh doanh dịch vụ tô tượng và trò chơi trẻ em cũng tạm ngừng hoạt động. Bên cạnh đó, tổ công tác đã hướng dẫn các đơn vị thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý theo quy định nhằm đảm bảo đủ điều kiện hoạt động thể dục thể thao và kinh doanh trên địa bàn.

Trước đó, như Tiền Phong đã phản ánh, tại nhiều công viên lớn ở Đà Nẵng, tình trạng xe điện mini hoạt động tự phát, chạy bát nháo đang tiềm ẩn nhiều rủi ro, đe dọa an toàn người đi bộ.

Duy Quốc
