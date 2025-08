Có quy định mới, vì sao xe điện Đà Nẵng vẫn 'đứng bánh'?

TPO - Ngoài khu vực Hội An, tại khu vực trung tâm Đà Nẵng chỉ có ít tuyến đường được gắn giới hạn tốc độ 30km/h. Vậy nên dù có quy định mới của UBND TP về thời gian, phạm vi hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe điện 4 bánh vẫn không thể hoạt động trở lại.

Theo quy định mới của UBND TP. Đà Nẵng xe chở người 4 bánh có gắn động cơ (xe điện 4 bánh) được hoạt động 24/24h trên tất cả tuyến đường có đặt biển báo tốc độ khai thác tối đa 30km/h áp dụng cho tất cả phương tiện tham gia giao thông.

Xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ được phép hoạt động trên các tuyến đường có đặt biển báo tốc độ khai thác tối đa 50km/h áp dụng cho tất cả phương tiện tham gia giao thông.

Một trong 3 tuyến phố ở khu du lịch An Thượng được cắm biển giới hạn tốc độ 30km/h, tuy nhiên xe điện không hoạt động vì quá ngắn.

Theo quy định của UBND TP. Đà Nẵng, đối với các đơn vị kinh doanh vận tải và đơn vị hoạt động vận tải nội bộ bằng xe 4 bánh có gắn động cơ phải tổ chức hoạt động vận tải theo đúng các quy định của pháp luật, căn cứ theo các tuyến đường, phạm vi, số lượng xe được phép hoạt động kinh doanh vận tải hành khách để đề nghị cấp phù hiệu theo quy định.

Các đơn vị kinh doanh phải chịu trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án bố trí nơi đỗ xe, sử dụng trạm cung cấp năng lượng hoạt động cho xe theo đúng quy định và phù hợp với số lượng xe, tuyến đường được phép hoạt động; phải chấp hành sự điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền về tuyến đường, thời gian và số lượng xe hoạt động và công khai, niêm yết tuyến đường, thời gian hoạt động và cước vận chuyển để hành khách được biết.

Quy định mới của Đà Nẵng được phê duyệt, tuy nhiên khu vực trung tâm TP. Đà Nẵng xe điện 4 bánh phục vụ du lịch vẫn tiếp tục "đứng bánh" vì quá ít tuyến đường được cắm biển 30km/h.

Theo khảo sát của phóng viên, tại trung tâm Đà Nẵng hiện tại chỉ mới có 3 tuyến đường tại Khu phố du lịch An Thượng (phường Ngũ Hành Sơn) được cắm biển giới hạn 30km/h. Các tuyến đường quy định tốc độ 30km/h là Hoàng Kế Viêm - Mai Thúc Lân - Ngô Thì Sĩ, với tổng chiều dài khoảng 2km. Do tuyến phố ngắn, nên hầu hết các đơn vị kinh doanh vận tải xe điện đều không hoạt động trở lại.

Xe điện du lịch ở Đà Nẵng chưa thể lăn bánh vì còn nhiều bất cập. Ảnh: NLĐ.

"Thực tế, nhiều tuyến đường ở trung tâm Đà Nẵng dọc biển, sông Hàn vào thời gian đông đúc du khách các phương tiện cũng không thể di chuyển quá 30km/h. Nên chúng tôi kiến nghị thành phố xem xét cắm biển giới hạn tốc độ 30km/h vào các khung giờ này để tạo điều kiện xe điện hoạt động chở khách du lịch. Hiện các tuyến phố đã được cắm biển rất ngắn, du khách chỉ cần đi bộ dạo mát là hết tuyến rồi", đại diện một đơn vị vận tải cho biết.

Tại phố cổ Hội An (phường Hội An, Đà Nẵng), xe điện 4 bánh hoạt động "dễ thở" hơn nhờ các tuyến đường cắm biển tốc độ giới hạn 30km/h nhiều và liền mạch nhiều tuyến. Cụ thể như tuyến Nguyễn Tất Thành, Lý Thường Kiệt, Trần Nhân Tông, Phạm Ngũ Lão,… đều cắm biển giới hạn tốc độ 30 km/h nhưng có tính kết nối hơn Khu phố du lịch An Thượng

UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp tham mưu UBND TP Đà Nẵng xem xét điều chỉnh (hạn chế, dừng khai thác) đối với phạm vi hoạt động của xe chở người 4 bánh có gắn động cơ và xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ, xác định và công khai số lượng xe 4 bánh có gắn động cơ kinh doanh vận tải hành khách phù hợp với thực trạng kết cấu hạ tầng giao thông và tổ chức cấp phù hiệu "Xe chở khách" theo quy định…

.