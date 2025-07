Gỡ khó cho hoạt động xe điện bốn bánh ở Cửa Lò

TPO - Liên quan đến việc hàng trăm xe điện chở khách du lịch ở Cửa Lò (Nghệ An) có nguy cơ bị "xóa sổ" vì không có tuyến đường riêng phù hợp với Nghị định 165/2024/NĐ-CP của Chính phủ, Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An cho biết, sẽ bám sát quy định của pháp luật và điều kiện thực tiễn tại địa phương để có giải pháp tối ưu nhất.

Ngày 9/7, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa 18 khai mạc Kỳ họp thứ 31. Đây là kỳ họp đầu tiên sau khi tỉnh Nghệ An hoàn tất sắp xếp đơn vị hành chính và chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tại phiên thảo luận, các đại biểu đã có 38 lượt ý kiến, trong đó có ý kiến đề nghị UBND tỉnh Nghệ An có giải pháp phân làn trên các tuyến đường để tạo điều kiện cho xe điện hoạt động, lưu thông theo đúng quy định, đảm bảo an toàn, phát triển du lịch tại phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

Trả lời nội dung này, ông Phạm Hồng Quang - Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An, cho biết, theo quy định, từ ngày 1/1/2025 trở đi, hoạt động thí điểm xe điện 4 bánh có gắn động cơ hoạt động trong phạm vi hạn chế trên địa bàn cả nước nói chung và Cửa Lò nói riêng đã chấm dứt việc thí điểm.

Hiện nay, xe bốn bánh có gắn động cơ hoạt động theo quy định của Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ; Luật Đường bộ, Nghị định số 158/2024/NĐ-CP ngày 18/12/2024 của Chính phủ và Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ.

Trong đó quy định, đối với xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, chỉ tổ chức hoạt động trên các tuyến đường có đặt biển báo tốc độ khai thác tối đa 30km/h áp dụng cho tất cả các phương tiện tham gia giao thông; đối với xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ, chỉ tổ chức hoạt động trên các tuyến đường có đặt biển báo tốc độ khai thác tối đa 50km/h áp dụng cho tất cả các phương tiện tham gia giao thông.

Qua rà soát, khó khăn vướng mắc đối với xe điện hoạt động trên địa bàn Cửa Lò nói riêng và một số địa phương có hoạt động của xe 4 bánh có gắn động cơ nói chung trên địa bàn tỉnh là việc khảo sát, lựa chọn tuyến đường để cắm biển báo tốc độ khai thác tối đa 30km/h áp dụng cho tất cả các phương tiện tham gia giao thông để xe chở người 4 bánh có gắn động cơ hoạt động.

Liên quan đến kiến nghị về hoạt động của xe điện 4 bánh tại thị xã Cửa Lò, ông Quang cho biết, thời gian qua, vấn đề này nhận được nhiều ý kiến từ người dân và doanh nghiệp. Các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương đang tích cực phối hợp, trên cơ sở bám sát quy định của pháp luật và điều kiện thực tiễn tại địa phương để đề xuất giải pháp tối ưu nhất.

“Nếu cắm biển 30km/h trên đường Bình Minh thì sẽ gây ùn tắc giao thông. Còn nếu làm một làn đường riêng để xe điện chạy thì cũng rất khó bố trí. Sở sẽ phối hợp với lãnh đạo phường Cửa Lò, cơ quan chức năng để đưa ra giải pháp tối ưu nhất”, Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An cho hay.