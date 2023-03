Chưa đăng ký, đăng kiểm, hàng trăm xe điện ở Cửa Lò nguy cơ dừng hoạt động

TPO - Những ngày qua, tình trạng phá hoại, lấy trộm quả cầu gang trên các trụ lan can quanh ven hồ Tây diễn ra tràn lan tại nhiều nơi, đặc biệt là các trục đường Từ Hoa, Quảng An, Quảng Bá. Tình trạng này không chỉ làm mất mỹ quan mà còn khiến phần kết cấu của lan can nhanh chóng bị xuống cấp.