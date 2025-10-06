Ba chuyên gia miễn dịch ẵm giải Nobel Y học 2025

TPO - Chiều nay (6/10), Hội đồng Nobel thuộc Viện Karolinska quyết định trao Giải Nobel Y học năm 2025 cho 3 nhà khoa học Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell và Shimon Sakaguchi, “vì những khám phá của họ liên quan đến khả năng dung nạp miễn dịch ngoại vi”.

Chân dung 3 nhà khoa học nhận giải Nobel

Họ có công xác định các tế bào bảo vệ của hệ miễn dịch - tế bào T điều hòa, từ đó đặt nền móng cho một lĩnh vực nghiên cứu mới.

Những khám phá này dẫn đến sự phát triển của các phương pháp điều trị y tế tiềm năng đang được đánh giá trong các thử nghiệm lâm sàng, với hy vọng sẽ tìm ra cách điều trị các bệnh tự miễn, tạo ra phương pháp điều trị ung thư hiệu quả hơn và ngăn ngừa những biến chứng nghiêm trọng sau khi cấy ghép tế bào gốc.

Nhà khoa học Mary E. Brunkow là chuyên gia về sinh học phân tử và di truyền, đang công tác tại Viện Sinh học hệ thống (Mỹ). TS Fred Ramsdell là một chuyên gia về miễn dịch học, làm việc tại hãng công nghệ sinh học Sonoma Biotherapeutics (Mỹ). GS Simon Sakaguchi cũng là chuyên gia về miễn dịch học, công tác tại Đại học Osaka (Nhật Bản).

Năm 1995, ông Shimon Sakaguchi trở thành người đi ngược dòng để có khám phá quan trọng đầu tiên. Vào thời điểm đó, nhiều nhà nghiên cứu tin rằng khả năng dung nạp miễn dịch chỉ phát triển nhờ việc loại bỏ các tế bào miễn dịch có khả năng gây hại trong tuyến ức, thông qua một quá trình gọi là dung nạp trung tâm.

Ông Sakaguchi đã chứng minh rằng hệ thống miễn dịch phức tạp hơn và phát hiện ra một loại tế bào miễn dịch chưa từng được biết đến trước đây, có chức năng bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh tự miễn.

Hai nhà khoa học Mary Brunkow và Fred Ramsdell đã có một khám phá quan trọng khác vào năm 2001, khi họ đưa ra giải thích tại sao một giống chuột nhất định lại đặc biệt dễ mắc các bệnh tự miễn.

Họ phát hiện những con chuột này có đột biến ở một gien mà họ đặt tên là Foxp3. Họ cũng xác định rằng các đột biến ở gien tương đương này ở người gây ra một bệnh tự miễn nghiêm trọng, được đặt tên là IPEX (rối loạn nội tiết và chuyển hóa).

Hai năm sau đó, ông Shimon Sakaguchi có thể liên kết những khám phá này. Ông chứng minh rằng gien Foxp3 chi phối sự phát triển của các tế bào mà ông tìm ra năm 1995. Những tế bào này - hiện nay được gọi là tế bào T điều hòa, giám sát các tế bào miễn dịch khác và đảm bảo hệ thống miễn dịch của con người dung nạp được các mô của chính mình.

Khám phá của 3 nhà khoa học khởi xướng lĩnh vực nghiên cứu về dung nạp ngoại vi, thúc đẩy sự phát triển của các phương pháp điều trị ung thư và các bệnh tự miễn, giúp quá trình cấy ghép thành công hơn. Một số phương pháp điều trị hiện đang được thử nghiệm lâm sàng.