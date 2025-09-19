Ig Nobel 2025 gọi tên nghiên cứu ‘hóa trang’ bò thành ngựa vằn, pizza cho thằn lằn

TPO - Sơn sọc ngựa vằn lên một con bò có thể giúp chúng bớt bị ruồi cắn; các loại topping pizza mà thằn lằn yêu thích. Có những nhà khoa học đã nghiên cứu chuyện kỳ lạ như vậy, và họ vừa được gọi tên trong lễ trao giải Ig Nobel ở Boston.

Nghiên cứu về vẽ vằn ngựa lên da bò là một trong những điểm nhấn của giải Ig Nobel 2025

Lễ trao giải Ig Nobel thường niên lần thứ 35 được tạp chí Annals of Improbable Research tổ chức tại Đại học Boston ngày 18/9, để thu hút chú ý về "những kết quả nghiên cứu ban đầu khiến mọi người bật cười, sau đó khiến họ suy ngẫm".

Theo truyền thống, các khán giả trực tiếp dự sự kiện chọn ra người chiến thắng bằng cách gấp và ném máy bay giấy.

Buổi lễ năm nay có chủ đề "tiêu hóa", với các diễn giả khách mời bao gồm TS Trisha Pasricha, người đã nghiên cứu mối liên hệ giữa việc sử dụng điện thoại thông minh trong nhà vệ sinh và bệnh trĩ, cùng màn trình diễn vở opera nhỏ có tên "Hoàn cảnh của bác sĩ tiêu hóa". Giải thưởng được trao bởi những người đoạt giải Nobel thực thụ.

Ngoài những người vẽ vằn lên da bò và cho thằn lằn ăn, danh sách nhận giải năm nay còn có William B. Bean – hạng mục văn học với bản ghi và phân tích sự phát triển của móng tay mình trong 35 năm; Julie Mennella và Gary Beauchamp – hạng mục nhi khoa cho công trình nghiên cứu về trải nghiệm của em bé bú mẹ sau khi mẹ ăn tỏi.

Marcin Zajenkowski và Gilles Gignac giành giải thưởng tâm lý học cho nghiên cứu về điều sẽ xảy ra khi bạn nói với một người tự luyến.

Giải thưởng hóa học được trao cho Rotem Naftalovich, Daniel Naftalovich và Frank Greenway, những người đã thử nghiệm ăn Teflon (nhựa chống dính) để tìm hiểu liệu nó có thể được sử dụng để tăng khối lượng thức ăn và cảm giác no mà không cần thêm calo hay không.

Fritz Renner, Inge Kersbergen, Matt Field và Jessica Werthmann cũng nhận giải Ig Nobel với nghiên cứu việc uống rượu có thể cải thiện khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ của mọi người.

Vikash Kumar và Sarthak Mittal phân tích về mùi hôi giầy từ góc độ thiết kế kỹ thuật.

Một nhóm gồm Francisco Sánchez, Mariana Melcón, Carmi Korine và Berry Pinshow được trao giải thưởng hàng không cho công trình nghiên cứu ảnh hưởng về khả năng bay và định vị bằng tiếng vang của loài dơi sau khi chúng uống rượu.

Chủ đề ẩm thực tiếp tục với giải thưởng vật lý, được trao cho nhóm nghiên cứu về tính chất vật lý của nước sốt mì ống, đặc biệt là cách tránh tình trạng vón cục.

GS Carly York, công tác tại Đại học Lenoir-Rhyne ở Hickory, nhận xét rằng những người chiến thắng năm nay đã thực hiện được mục tiêu khiến mọi người cười rồi suy ngẫm.

“Bên dưới mỗi thí nghiệm thoạt nghe có vẻ vô lý đều ẩn chứa những hiểu biết thực sự đang chờ được khám phá”, GS York đánh giá. Bà là tác giả cuốn sách “Pháo Cá hồi và Ếch bay: Những khám phá nghiêm túc của khoa học ngớ ngẩn”.