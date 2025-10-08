Giải Nobel Hóa học 2025 thuộc về 3 người tạo ra khung kim loại hữu cơ

TPO - Chiều nay (8/10), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển quyết định trao giải Nobel Hóa học năm 2025 cho 3 nhà khoa học của Nhật Bản, Úc và Mỹ, vì có công phát triển các khung kim loại hữu cơ.

Chân dung 3 nhà khoa học tại lễ công bố giải Nobel Hóa học 2025

Ba người đoạt giải gồm: TS Susumu Kitagawa, công tác tại Đại học Kyoto, Nhật Bản; TS Richard Robson, làm việc tại Đại học Melbourne, Úc; và TS Omar M. Yaghi, công tác tại Đại học California, Mỹ.

Ba nhà khoa học đã tạo ra những cấu trúc phân tử chứa khoảng trống lớn, cho phép khí và các hóa chất khác lưu thông. Cấu trúc này, gọi là khung kim loại hữu cơ, có thể được sử dụng để thu thập nước từ không khí ở sa mạc, thu giữ carbon dioxide, lưu trữ khí độc hoặc xúc tác các phản ứng hóa học.

Trong cấu trúc mà họ tạo ra, các ion kim loại hoạt động như những nền tảng được liên kết bởi các phân tử hữu cơ dài (gốc carbon).

Các ion kim loại và phân tử được sắp xếp để tạo thành những tinh thể chứa các khoang lớn. Những vật liệu xốp này được gọi là khung kim loại hữu cơ (MOF). MOF cũng có thể thúc đẩy các phản ứng hóa học hoặc dẫn điện.

"Khung kim loại hữu cơ có tiềm năng to lớn, mang đến những cơ hội chưa từng thấy trước đây cho các vật liệu tùy chỉnh với các chức năng mới", ông Heiner Linke, Chủ tịch Ủy ban Nobel Hóa học, cho biết.