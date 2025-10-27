AI sẽ trở thành động lực thúc đẩy phát triển bền vững và toàn diện cho cộng đồng

Ngày 26/10, tại Trường Đại học FPT phân hiệu Cần Thơ, diễn ra Hội thảo Quốc tế về Những xu hướng mới nổi trong Kỹ thuật tính toán (FETC 2025) với chủ đề “Giải pháp Trí tuệ nhân tạo cho các nước đang phát triển” (AI Solution for Developing Countries).

Diễn đàn học thuật quốc tế về Trí tuệ nhân tạo

FETC 2025 là diễn đàn nghiên cứu khoa học quốc tế dành cho các nhà nghiên cứu, học giả và chuyên gia trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo và Khoa học máy tính, cùng trao đổi học thuật và thúc đẩy hợp tác quốc tế. Với chủ đề “Giải pháp AI cho các nước đang phát triển”, hội thảo hướng đến việc khai thác tiềm năng của trí tuệ nhân tạo trong giải quyết các thách thức toàn cầu, đồng thời thúc đẩy phát triển bền vững, toàn diện và nhân văn cho cộng đồng.

Phát biểu khai mạc, TS Nguyễn Xuân Phong – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học FPT, Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học FPT tại TP. Cần Thơ – nhấn mạnh vai trò của trí tuệ nhân tạo trong việc làm thay đổi cách con người học tập và làm việc, với những ứng dụng ngày càng rộng rãi trong giáo dục, y tế, nông nghiệp và phát triển bền vững. Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra rằng các quốc gia đang phát triển vẫn gặp nhiều thách thức về dữ liệu và nguồn nhân lực chất lượng cao khi triển khai AI.

Với chủ đề “Giải pháp AI cho các nước đang phát triển”, FETC 2025 được tổ chức để tạo môi trường trao đổi học thuật, kết nối hợp tác giữa nhà nghiên cứu và doanh nghiệp, đặc biệt tập trung vào các mô hình ứng dụng AI phù hợp tại Đồng bằng sông Cửu Long. Ông Phong kỳ vọng rằng, AI khi được định hướng đúng sẽ trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển bền vững và toàn diện cho cộng đồng.

Các công trình nghiên cứu về AI từ các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước

Song song với các phiên toàn thể, gần 30 bài tham luận khoa học được trình bày bởi các giảng viên, nhà nghiên cứu và sinh viên trong và ngoài nước, tập trung vào năm nhóm chủ đề chính: Ứng dụng, Hệ thống và Tác động xã hội của Trí tuệ nhân tạo; Trí tuệ nhân tạo trong Y học và Chẩn đoán hình ảnh; Thị giác máy tính và Nhận dạng mẫu; Xử lý ngôn ngữ tự nhiên và công nghệ giọng nói; Hệ thống thông minh, tác nhân và robot.

Các công trình mang đến nhiều giải pháp công nghệ đột phá, từ y tế thông minh, phân tích dữ liệu y học, nông nghiệp chính xác, cho đến thị giác máy tính, học sâu và trí tuệ nhân tạo ứng dụng trong giáo dục.

Tất cả các bài báo được chấp nhận và trình bày tại hội thảo sẽ được xuất bản trong Kỷ yếu FETC 2025 do Nhà xuất bản Bách Khoa phát hành (có mã ISBN và được truy cập miễn phí). Một số công trình tiêu biểu sẽ được chọn đăng trên số đặc biệt của Tạp chí Khoa học Máy tính Việt Nam (Vietnam Journal of Computer Science – ISI, Scopus Q3).

Sau các phiên báo cáo tham luận, Ban Tổ chức FETC 2025 đã trao 5 giải Best Paper nhằm ghi nhận những công trình nghiên cứu xuất sắc, có tính mới và ứng dụng thực tiễn cao. Giải thưởng là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực nghiên cứu khoa học của các tác giả, đồng thời khuyến khích các đề tài ứng dụng Trí tuệ nhân tạo hướng đến phục vụ con người và xã hội một cách hiệu quả và bền vững.

Khẳng định vị thế học thuật của Trường Đại học FPT

Trường Đại học FPT tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong việc kết nối đào tạo – nghiên cứu – ứng dụng công nghệ, đồng thời mở rộng mạng lưới hợp tác học thuật quốc tế. Hội thảo FETC 2025 là minh chứng cho nỗ lực của nhà trường trong việc xây dựng hệ sinh thái nghiên cứu sáng tạo, nơi các nhà khoa học, sinh viên và chuyên gia cùng chung tay phát triển công nghệ vì con người, hướng đến một tương lai bền vững.

Anh Lê Nguyễn Việt Cường, báo cáo viên tại Hội thảo đến từ Swinburne Việt Nam - Phân hiệu TP. Hồ Chí Minh, chia sẻ: “Được tham dự và trình bày nghiên cứu tại FETC 2025 là một trải nghiệm quý giá. Hội thảo được tổ chức chuyên nghiệp, quy tụ nhiều chuyên gia và đề tài thú vị. Đây là cơ hội để chúng tôi học hỏi, trao đổi học thuật và mở rộng mạng lưới hợp tác nghiên cứu trong lĩnh vực AI”.

Còn đối với Huỳnh Ngọc Thịnh, sinh viên Trường Đại học FPT phân hiệu Cần Thơ, việc tham dự hội thảo là nguồn cảm hứng lớn: “Đây là lần đầu tiên em được trực tiếp nghe các giáo sư quốc tế và các nhà nghiên cứu trình bày về những đề tài AI tiên tiến. Em cảm thấy tự hào vì FPTU là nơi tổ chức một sự kiện mang tầm quốc tế như thế này – vừa là cơ hội học hỏi, vừa khơi dậy ước mơ nghiên cứu của sinh viên chúng em.”

Trước đó, vào ngày 25/10/2025, các keynote speaker, báo cáo viên và người tham dự FETC 2025 đã cùng tham gia chương trình City Tour khám phá văn hóa địa phương tại Cồn Sơn, TP. Cần Thơ – một hoạt động nằm trong khuôn khổ của hội thảo. Hành trình giúp khách mời quốc tế và các nhà khoa học có cơ hội trải nghiệm văn hóa sông nước, ẩm thực, và cuộc sống của người dân miền Tây, qua đó kết nối giao lưu và thấu hiểu hơn về bản sắc văn hóa vùng Đồng bằng sông Cửu Long – nơi đăng cai tổ chức hội thảo năm nay.