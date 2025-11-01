Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lầu Năm Góc 'bật đèn xanh' chuyển tên lửa Tomahawk cho Ukraine

Quỳnh Như

TPO - Lầu Năm Góc đã "bật đèn xanh" về việc cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine, tuy nhiên quyết định cuối cùng vẫn phụ thuộc vào Tổng thống Donald Trump, CNN đưa tin.

CNN dẫn nguồn tin từ ba quan chức Mỹ và châu Âu cho biết, Lầu Năm Góc đã gửi bản đánh giá đến Nhà Trắng hồi đầu tháng 10, kết luận rằng việc cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine sẽ không ảnh hưởng tiêu cực đến kho dự trữ vũ khí của Mỹ. Đánh giá này được đưa ra ngay trước khi cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và người đồng cấp Volodymyr Zelensky diễn ra hôm 17/10.

Theo hai quan chức châu Âu, bản đánh giá có thể khiến các đồng minh châu Âu của Mỹ lạc quan, khi họ tin rằng Washington giờ đây có ít lý do hơn để từ chối cung cấp tên lửa.

tmh.png

Tháng trước, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ có rất nhiều tên lửa Tomahawk, có khả năng cung cấp cho Ukraine. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau đó, ông Trump bất ngờ thay đổi lập trường, nói rằng Mỹ cần những tên lửa như vậy, ít nhất là ở thời điểm hiện tại.

Quyết định của Tổng thống Trump được đưa ra một ngày sau cuộc điện đàm với Tổng thống Vladimir Putin. Nhà lãnh đạo Nga trước đó cảnh báo, những tên lửa như vậy sẽ không thay đổi cục diện cuộc xung đột mà chỉ làm ảnh hưởng đến mối quan hệ Nga-Mỹ.

CNN dẫn các nguồn thạo tin gần đây cho biết, ông Trump vẫn chưa hoàn toàn loại bỏ khả năng cung cấp tên lửa và chính quyền của ông đã chuẩn bị kế hoạch chuyển giao nhanh chóng cho Ukraine, nếu ông phê duyệt.

Cũng theo ấn phẩm, các quan chức quân sự Mỹ vẫn đang xác định cách thức huấn luyện Ukraine vận hành và triển khai tên lửa. Đồng thời lưu ý rằng, nhiều vấn đề sẽ phải được xử lý để Ukraine có thể sử dụng hiệu quả số tên lửa này.

Một trong những nội dung được quan tâm là Ukraine sẽ phóng tên lửa như thế nào nếu Mỹ cung cấp chúng? Tomahawk thường được phóng từ tàu nổi hoặc tàu ngầm, nhưng Hải quân Ukraine đang bị suy yếu nghiêm trọng, vì vậy tên lửa có thể sẽ phải được phóng từ mặt đất. Do đó, Thủy quân Lục chiến và Lục quân Mỹ đã phát triển các hệ thống phóng trên bộ có thể cung cấp cho Ukraine.

Một nguồn tin khác của CNN cho biết, các kỹ sư Ukraine đã thành công trong việc điều chỉnh tên lửa Storm Shadow của Anh cho máy bay chiến đấu thời Liên Xô. Do đó, Ukraine nhiều khả năng cũng có thể tìm ra giải pháp công nghệ cho tên lửa Tomahawk.

Quỳnh Như
Pravda
#Mỹ #tên lửa Tomahawk #Ukraine #quân sự #hỗ trợ quân sự #Lầu Năm Góc #xung đột Nga-Ukraine

