Thế giới

Google News

Các đồng minh sắp tổ chức cuộc họp tuyệt mật bàn cách hỗ trợ Kiev?

Minh Hạnh

TPO - Các đồng minh châu Âu của Ukraine sẽ tổ chức họp kín tại Madrid vào tuần tới để thảo luận về các biện pháp tăng cường hỗ trợ cho Kiev, tờ báo Tây Ban Nha El Mundo đưa tin.

6905256a85f5404fbc7b9c5b.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Getty Images)

Theo tờ El Mundo, châu Âu được cho là muốn “giữ bí mật tuyệt đối” về cuộc họp, dự kiến diễn ra vào ngày 4/11. Trong đó, các đại diện từ 35 quốc gia sẽ được yêu cầu bỏ lại điện thoại di động và không được đăng tải thông tin về cuộc họp trên mạng xã hội.

Những người tham gia dự kiến ​​sẽ thảo luận về các phương án tăng viện trợ quân sự và tài chính cho Kiev, cũng như các biện pháp đảm bảo an ninh tiềm năng. Họ cũng sẽ phối hợp gây thêm áp lực lên Nga.

Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albares dự kiến ​​sẽ tham dự, theo tờ El Mundo.

Châu Âu và Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Đầu tháng này, Điện Kremlin lập luận rằng lực lượng Ukraine sẽ không thể tiến hành cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng sâu trong lãnh thổ Nga nếu không có sự hỗ trợ trực tiếp từ các cơ quan tình báo phương Tây. Mátxcơva tuyên bố sự hỗ trợ quân sự của phương Tây sẽ chỉ làm leo thang xung đột mà không thể thay đổi tình hình trên chiến trường.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây đã từ chối cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk cho Ukraine, cảnh báo rằng việc này có thể làm cạn kiệt kho vũ khí của Mỹ. Ông cũng hoãn vô thời hạn cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến ​​với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Budapest (Hungary).

Minh Hạnh
El Mundo
#Ukraine #Nga #viện trợ #châu Âu

