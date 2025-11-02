Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người lính

Google News

Nga ra mắt tàu ngầm hạt nhân mới

Minh Hạnh

TPO - Nga đã tổ chức lễ ra mắt tàu ngầm hạt nhân mới có tên "Khabarovsk" - con tàu được thiết kế để mang theo tàu lặn không người lái Poseidon khổng lồ.

Buổi lễ diễn ra ngày 1/11 tại Severodvinsk, với sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov và các quan chức cấp cao khác.

“Hôm nay là một sự kiện quan trọng đối với chúng tôi: tàu Khabarovsk đang được hạ thủy từ ụ tàu của xưởng đóng tàu Sevmash nổi tiếng”, ông Belousov phát biểu.

“Được trang bị vũ khí dưới nước và hệ thống robot, con tàu này sẽ giúp chúng tôi hoàn thành các nhiệm vụ liên quan đến việc đảm bảo an ninh biên giới biển của Nga và bảo vệ lợi ích quốc gia tại nhiều vùng biển trên thế giới”, ông nói.

Bộ trưởng cho biết, tàu ngầm vẫn còn phải hoàn thành một loạt các cuộc thử nghiệm trên biển. Ông chúc thủy thủ đoàn và các đơn vị lắp ráp đạt được nhiều thành công hơn nữa.

Theo cựu Tổng Tham mưu trưởng Hải quân Nga - Đô đốc Viktor Kravchenko, tàu Khabarovsk "được thiết kế và chế tạo riêng cho Poseidon”.

(Nguồn: Ruptly)

Đầu tuần này, Nga đã thực hiện thành công các cuộc thử nghiệm liên quan đến tàu lặn không người lái Poseidon, cũng như tên lửa hành trình Burevestnik tầm bắn không giới hạn. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, hiện tại tàu Poseidon không thể bị đánh chặn bằng bất kỳ phương tiện nào.

Các vụ thử được tiến hành trong bối cảnh cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine đang bị đình trệ và Mỹ thảo luận về khả năng cung cấp tên lửa Tomahawk cho Kiev.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 30/10 tuyên bố rằng ông đã chỉ thị cho Bộ Chiến tranh nối lại các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân, viện dẫn sự cạnh tranh chiến lược với Nga và Trung Quốc.

Minh Hạnh
RT
#Nga #tàu ngầm hạt nhân #tàu lặn không người lái #tên lửa hành trình

