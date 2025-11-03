Bỉ nói UAV lạ theo dõi máy bay chiến đấu, kho đạn của nước này

TPO - Bộ Quốc phòng Bỉ cho biết máy bay không người lái không xác định đã được phát hiện trên căn cứ không quân Kleine-Brogel hồi cuối tuần qua, nghi do thám máy bay chiến đấu và kho đạn của nước này.

Các phương tiện truyền thông Bỉ hôm Chủ nhật (2/11) đưa tin, máy bay không người lái (UAV) không xác định đã được phát hiện trên căn cứ không quân Kleine Brogel ở Bỉ vào đêm ngày 1/11.

Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Francken sau đó xác nhận vụ việc, đồng thời cho biết sự cố xảy ra chỉ một ngày sau khi một số máy bay không người lái lạ được phát hiện trên cùng căn cứ không quân này vào ngày 31/10. Theo ông, các UAV được điều đến để do thám máy bay chiến đấu và kho đạn.

"Chúng đến để do thám, để theo dõi vị trí máy bay F-16, đạn dược và các thông tin chiến lược khác", ông nói.

Căn cứ không quân Kleine Brogel.

Quan chức này lưu ý, Bỉ đã mở một cuộc điều tra về vụ việc và cho biết thêm rằng hình ảnh của các máy bay không người lái đã được ghi lại khi đang bay.

Theo hãng tin VTM Nieuws của Bỉ, sau sự cố thứ hai, một chiếc trực thăng của cảnh sát đã đuổi theo nhưng không thành công trong việc chặn máy bay không người lái.

Theo các nguồn dữ liệu mở, căn cứ không quân Kleine Brogel được cho là nơi cất giữ vũ khí hạt nhân của Mỹ theo các thỏa thuận chia sẻ hạt nhân của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Cơ sở này cũng là nơi đặt máy bay chiến đấu F-16 và dự kiến sẽ là nơi đồn trú của máy bay chiến đấu F-35 bắt đầu từ năm 2027.

Sự cố xảy ra trong bối cảnh nhiều máy bay không người lái không xác định đã được ghi nhận trên lãnh thổ các quốc gia thành viên NATO, làm dấy lên lo ngại về an ninh quân sự của liên minh. Các UAV này được phát hiện gần những cơ sở quân sự, hạ tầng chiến lược, cũng như sân bay dân sự và quân sự.

Những sự cố tương tự đã được ghi nhận ở Thụy Điển, Đan Mạch, Hà Lan, Bỉ, Đức, Pháp, Ba Lan, Romania và Bulgaria.

Vào cuối ngày 31/10, sân bay Brandenburg ở Berlin đã tạm thời buộc phải chuyển hướng các chuyến bay sau khi có báo cáo về việc phát hiện máy bay không người lái đáng ngờ.