Người lính

Google News

Máy bay chiến đấu không người lái YFQ-44A Fury của Mỹ lần đầu cất cánh

Quỳnh Như

TPO - Không quân Mỹ cho biết, máy bay chiến đấu không người lái YFQ-44A do Anduril Industries phát triển đã hoàn thành chuyến bay đầu tiên tại một bãi thử nghiệm ở California vào ngày 31/10. Sự kiện này diễn ra chỉ vài tháng sau khi nguyên mẫu YFQ-42A của General Atomics thực hiện chuyến bay đầu tiên vào tháng 8.

Công ty Anduril Industries phối hợp với Không quân Mỹ gần đây đã tiến hành giám sát chuyến bay đầu tiên của máy bay chiến đấu không người lái YFQ-44A Fury - một dấu mốc quan trọng trong chương trình Máy bay Chiến đấu Hợp tác (CCA). Chuyến bay đưa YFQ-44A vào cuộc cạnh tranh trực tiếp với YFQ-42A của General Atomics, mở ra giai đoạn thử nghiệm phối hợp giữa máy bay có người lái và không người lái.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, từ khi lăn bánh đến lúc hạ cánh, YFQ-44A vận hành ở chế độ bán tự động theo một chương trình đã được lập trình sẵn: Tự quản lý hệ thống điều khiển bay, thực thi nhiệm vụ và trở về dưới giám sát con người nhưng không được điều khiển bằng cần lái truyền thống. Đây chính là mô hình hoạt động mà Không quân Mỹ mong muốn cho CCA - máy bay có thể phối hợp với F-35, các biến thể máy bay chiếm ưu thế trên không (NGAD) hoặc F-15/16 được nâng cấp, tiếp nhận nhiệm vụ, hợp nhất dữ liệu cảm biến và truy đuổi mục tiêu mà không buộc phi công phải xử lý mọi thao tác.

Anduril Industries nhấn mạnh, YFQ-44A không chỉ là nguyên mẫu bay nhanh mà còn biểu thị một cách tiếp cận tự động hóa từ đầu: Hệ thống tự hành được tích hợp và thử nghiệm ngay từ những chuyến bay đầu tiên, thay vì được bổ sung thêm sau khi khung máy bay đã hoàn thiện.

404c090f-5aca-4d05-9728-394fb73b2bc4.jpg

YFQ-44A được thiết kế để hỗ trợ phi đội máy bay có người lái nhằm giành và duy trì ưu thế trên không bằng cách mở rộng các cảm biến về phía trước, mang theo tải trọng tác chiến điện tử, cung cấp thêm các trạm vũ khí.

Chiến lược thử nghiệm CCA càng trở nên thực tế khi YFQ-44A bước vào không trung chỉ vài tuần sau khi đối thủ YFQ-42A của General Atomics bắt đầu bay thử nghiệm (27/8/2025).

Việc cùng lúc có hai mẫu UAV thiết kế cho CCA cho phép Không quân Mỹ thử nghiệm các chiến thuật phối hợp, chia sẻ cảm biến, và triển khai vũ khí hỗn hợp giữa nền tảng có người lái và không người lái.

Không quân Mỹ muốn tạo ra một phi đội gồm ít nhất 1.000 máy bay không người lái bán tự động, được điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo (AI) để bay cùng các máy bay có người lái.

Không quân Mỹ coi những máy bay không người lái là giải pháp tiết kiệm chi phí để mở rộng phạm vi hoạt động và hiệu quả của phi đội máy bay chiến đấu, đồng thời muốn chúng thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, bao gồm tấn công, trinh sát và tác chiến điện tử.

Quỳnh Như
Army Recognition
