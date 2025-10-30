Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Khoảnh khắc máy bay siêu thanh X-59 của Mỹ lần đầu cất cánh

Quỳnh Như

TPO - Hôm thứ Ba (28/10), máy bay siêu thanh X-59 của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã thực hiện thành công chuyến bay thử đầu tiên trên sa mạc ở phía Nam bang California.

Theo Reuters, máy bay X-59 do Tập đoàn Lockheed Martin chế tạo theo yêu cầu của NASA, đã cất cánh từ đường băng tại cơ sở Skunk Works ở Palmdale, cách Los Angeles khoảng 100 km về phía bắc.

Sau gần 1 giờ bay, chiếc máy bay đã hạ cánh an toàn xuống căn cứ không quân Edwards gần Trung tâm Nghiên cứu chuyến bay Armstrong của NASA. Trong suốt hành trình, chiếc X-59 được một máy bay của NASA hộ tống.

Máy bay có chiều dài khoảng 30 m, mang thiết kế khí động học đặc biệt giúp giảm tiếng nổ siêu thanh thường phát ra khi vượt tốc độ âm thanh. Theo Lockheed Martin, mục tiêu của dự án là tạo ra công nghệ bay siêu thanh với tiếng ồn cực thấp, nhằm khắc phục một trong những trở ngại chính đối với các chuyến bay thương mại siêu thanh, vốn từ lâu bị hạn chế bay trên khu vực dân cư do lo ngại tiếng ồn.

Trên lý thuyết, X-59 được thiết kế để đạt tốc độ bay hành trình 1.490 km/h ở độ cao 16.700m. Tuy nhiên, trong chuyến bay đầu tiên này, máy bay chỉ bay với vận tốc khoảng 370 km/h (tốc độ dưới âm thanh), độ cao tối đa 3.660m nhằm kiểm tra tính ổn định và độ an toàn của hệ thống.

Sau chuyến bay này, X-59 sẽ được chuyển tới Trung tâm Armstrong để tiếp tục các giai đoạn thử nghiệm kế tiếp, trong đó máy bay sẽ bay cao hơn, nhanh hơn, và cuối cùng vượt qua tốc độ âm thanh.

Dự án X-59 được khởi động vào năm 2016 và ban đầu NASA hy vọng rằng máy bay này sẽ cất cánh lần đầu tiên vào năm 2020. Chuyến bay đầu tiên theo kế hoạch sau đó đã lần lượt bị trì hoãn sang năm 2023, 2024 và đến nay mới chính thức hoàn thành chuyến bay đầu tiên.

Quỳnh Như
Reuters
#máy bay siêu thanh #X-59 #NASA #Lockheed Martin #chuyến bay thử nghiệm #công nghệ bay siêu thanh

Xem thêm

Cùng chuyên mục