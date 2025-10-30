Khoảnh khắc máy bay siêu thanh X-59 của Mỹ lần đầu cất cánh

TPO - Hôm thứ Ba (28/10), máy bay siêu thanh X-59 của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã thực hiện thành công chuyến bay thử đầu tiên trên sa mạc ở phía Nam bang California.

Theo Reuters, máy bay X-59 do Tập đoàn Lockheed Martin chế tạo theo yêu cầu của NASA, đã cất cánh từ đường băng tại cơ sở Skunk Works ở Palmdale, cách Los Angeles khoảng 100 km về phía bắc.

Sau gần 1 giờ bay, chiếc máy bay đã hạ cánh an toàn xuống căn cứ không quân Edwards gần Trung tâm Nghiên cứu chuyến bay Armstrong của NASA. Trong suốt hành trình, chiếc X-59 được một máy bay của NASA hộ tống.

Máy bay có chiều dài khoảng 30 m, mang thiết kế khí động học đặc biệt giúp giảm tiếng nổ siêu thanh thường phát ra khi vượt tốc độ âm thanh. Theo Lockheed Martin, mục tiêu của dự án là tạo ra công nghệ bay siêu thanh với tiếng ồn cực thấp, nhằm khắc phục một trong những trở ngại chính đối với các chuyến bay thương mại siêu thanh, vốn từ lâu bị hạn chế bay trên khu vực dân cư do lo ngại tiếng ồn.

Trên lý thuyết, X-59 được thiết kế để đạt tốc độ bay hành trình 1.490 km/h ở độ cao 16.700m. Tuy nhiên, trong chuyến bay đầu tiên này, máy bay chỉ bay với vận tốc khoảng 370 km/h (tốc độ dưới âm thanh), độ cao tối đa 3.660m nhằm kiểm tra tính ổn định và độ an toàn của hệ thống.

Sau chuyến bay này, X-59 sẽ được chuyển tới Trung tâm Armstrong để tiếp tục các giai đoạn thử nghiệm kế tiếp, trong đó máy bay sẽ bay cao hơn, nhanh hơn, và cuối cùng vượt qua tốc độ âm thanh.

Dự án X-59 được khởi động vào năm 2016 và ban đầu NASA hy vọng rằng máy bay này sẽ cất cánh lần đầu tiên vào năm 2020. Chuyến bay đầu tiên theo kế hoạch sau đó đã lần lượt bị trì hoãn sang năm 2023, 2024 và đến nay mới chính thức hoàn thành chuyến bay đầu tiên.