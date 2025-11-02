Ukraine tập kích kho hàng, căn cứ quân sự Nga trong đêm

TPO - Đơn vị đặc nhiệm Alpha của Cơ quan An ninh Ukraine đã công bố đoạn video cho thấy một loạt các cuộc tấn công chính xác bằng máy bay không người lái vào nhiều vị trí quân sự mà Nga đang kiểm soát.

Theo thông báo từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), các cuộc tấn công được tiến hành bởi đơn vị đặc nhiệm Alpha, nhằm vào địa điểm hậu cần, kho chứa và trung tâm điều phối của quân đội Nga. Những vị trí này được cho là nơi tập trung thiết bị, phương tiện và nhân sự phục vụ hoạt động cung ứng của các đơn vị quân đội.

SBU cho biết chiến dịch sử dụng máy bay không người lái FP-2 hiện đại, mang theo 105 kg thuốc nổ, cho phép tấn công với độ chính xác cao vào ban đêm. Các đòn tập kích đã đánh trúng mục tiêu, kích nổ kho đạn của đối phương và gây thiệt hại đáng kể.

Cơ quan này khẳng định, các hoạt động như vậy là một phần trong chiến lược có hệ thống nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng hậu cần của Nga ở các khu vực do lực lượng này kiểm soát.

"Cơ quan An ninh Ukraine tiếp tục sử dụng mọi biện pháp có thể để vô hiệu hóa đối phương", SBU nhấn mạnh.

Trong 24 giờ qua, phía Ukraine tuyên bố quân đội Nga đã thiệt hại gần 1.000 binh sĩ, cùng 4 xe chiến đấu bọc thép, 25 hệ thống pháo binh, 348 máy bay không người lái và 121 phương tiện cơ giới.

Hiện, phía Nga chưa đưa ra bình luận về các thông tin này.