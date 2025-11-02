Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Ukraine tập kích kho hàng, căn cứ quân sự Nga trong đêm

Quỳnh Như

TPO - Đơn vị đặc nhiệm Alpha của Cơ quan An ninh Ukraine đã công bố đoạn video cho thấy một loạt các cuộc tấn công chính xác bằng máy bay không người lái vào nhiều vị trí quân sự mà Nga đang kiểm soát.

Theo thông báo từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), các cuộc tấn công được tiến hành bởi đơn vị đặc nhiệm Alpha, nhằm vào địa điểm hậu cần, kho chứa và trung tâm điều phối của quân đội Nga. Những vị trí này được cho là nơi tập trung thiết bị, phương tiện và nhân sự phục vụ hoạt động cung ứng của các đơn vị quân đội.

SBU cho biết chiến dịch sử dụng máy bay không người lái FP-2 hiện đại, mang theo 105 kg thuốc nổ, cho phép tấn công với độ chính xác cao vào ban đêm. Các đòn tập kích đã đánh trúng mục tiêu, kích nổ kho đạn của đối phương và gây thiệt hại đáng kể.

Cơ quan này khẳng định, các hoạt động như vậy là một phần trong chiến lược có hệ thống nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng hậu cần của Nga ở các khu vực do lực lượng này kiểm soát.

"Cơ quan An ninh Ukraine tiếp tục sử dụng mọi biện pháp có thể để vô hiệu hóa đối phương", SBU nhấn mạnh.

Trong 24 giờ qua, phía Ukraine tuyên bố quân đội Nga đã thiệt hại gần 1.000 binh sĩ, cùng 4 xe chiến đấu bọc thép, 25 hệ thống pháo binh, 348 máy bay không người lái và 121 phương tiện cơ giới.

Hiện, phía Nga chưa đưa ra bình luận về các thông tin này.

Quỳnh Như
Pravda
#Ukraine #Nga #tấn công UAV #máy bay không người lái #kho hàng #quân sự #SBU

Xem thêm

Cùng chuyên mục