Người lính

Google News

Lộ diện tàu chiến bí ẩn ba thân của Trung Quốc

Quỳnh Như

TPO - Một con tàu chiến ba thân bí ẩn vừa được phát hiện tại xưởng đóng tàu Hoàng Phố (Quảng Châu, Trung Quốc), gây chú ý bởi thiết kế lai giữa tàu nổi và tàu ngầm, có thể không có người lái và phục vụ mục đích quân sự đặc biệt.

Theo Naval News, tàu chiến bí ẩn xuất hiện tại xưởng đóng tàu Hoàng Phố, nơi vốn nổi tiếng với việc chế tạo các khinh hạm và tàu hộ tống cho Hải quân Trung Quốc (PLAN). Con tàu dài khoảng 65 mét, phần lớn thân bị che kín dưới bạt, làm dấy lên nhiều đồn đoán về mục đích thật sự của nó.

Phân tích sơ bộ cho thấy, con tàu có thân dài và mảnh, phần thượng tầng nhỏ, hẹp - cho thấy khả năng cao đây là tàu không người lái hoặc có người lái hạn chế. Dáng thân thon dài, tối ưu cho tốc độ, nhưng không phù hợp với đặc điểm của tàu ngầm truyền thống.

dc374af8-ffe0-413e-9926-a5b8e412da69.jpg
Mô phỏng tàu chiến bí ẩn của Trung Quốc. Ảnh: Naval News

Nghi vấn về 'tàu vũ khí bán ngầm'

Một giả thuyết cho rằng đây có thể là tàu vũ khí bán ngầm - ý tưởng từng được đồn đoán tại Trung Quốc từ năm 2017. Theo khái niệm này, con tàu sẽ hoạt động như một "kho đạn nổi", mang theo số lượng lớn tên lửa hành trình phóng thẳng đứng (VLS) mà không cần radar hay hệ thống điều khiển hỏa lực riêng, dựa hoàn toàn vào dữ liệu mục tiêu từ các tàu khác.

Với thân tàu tròn, sơn màu xám đậm hoặc đen, thiết kế này rất phù hợp với kiểu dáng bán ngầm nhằm giảm tín hiệu radar. Tuy nhiên, hiện chưa có hình ảnh rõ ràng về boong trước, nơi được cho là vị trí đặt các ống phóng tên lửa, khiến giả thuyết này vẫn cần được kiểm chứng.

Giả thuyết về tàu sân bay không người lái

Một hướng phân tích khác cho rằng đây có thể là tàu sân bay không người lái, mang theo máy bay không người lái (UAV) cỡ lớn. Phần thân ở mũi tàu có thể đóng vai trò như nhà chứa UAV, tương tự những thiết kế đang được thử nghiệm ở Ukraine. Tuy nhiên, cấu trúc thượng tầng ở giữa boong lại không phù hợp với mô hình tàu sân bay truyền thống.

Một số chuyên gia còn nhận định, tàu có thể đóng vai trò vận tải bán chìm, dùng để chở thiết bị không người lái mặt nước (USV) hoặc phương tiện tự hành cỡ lớn (XLUUV), mở rộng phạm vi hoạt động hàng nghìn km.

Bước tiến công nghệ Hải quân Trung Quốc

Dù mục đích thực sự của con tàu vẫn còn là ẩn số, giới chuyên gia cho rằng dự án phản ánh tốc độ phát triển vượt bậc của công nghiệp quốc phòng Trung Quốc. Với nền tảng đóng tàu khổng lồ, lực lượng kỹ sư hùng hậu cùng ngân sách quốc phòng ngày càng lớn, PLAN đang nhanh chóng hiện thực hóa những ý tưởng mà trước đây được cho là chỉ tồn tại trên lý thuyết.

Quỳnh Như
#tàu chiến Trung Quốc #tàu ba thân #hải quân Trung Quốc #tàu không người lái #công nghiệp quốc phòng #Trung Quốc #tàu bán ngầm #tàu UAV

