Hai siêu tiêm kích của Trung Quốc cùng xuất hiện trong một khung hình

TPO - Mạng xã hội Trung Quốc lan truyền đoạn video cho thấy máy bay tàng hình thế hệ thứ sáu J-36 bay theo đội hình với một chiếc J-20, gần một cơ sở của Tập đoàn Máy bay Thành Đô. Đây là lần đầu tiên tập đoàn này công khai chuyến bay kết hợp giữa máy bay thế hệ thứ sáu đang thử nghiệm và thế hệ thứ năm đang hoạt động.

Căn cứ đoạn video, các nhà quan sát chỉ ra sự khác biệt rõ ràng giữa hai tiêm kích. J-36 có thân dài hơn, rộng hơn và mặt cắt ngang lớn hơn so với J-20. Tỷ lệ, cấu hình thân máy cùng với thiết kế không đuôi cho thấy J-36 được thiết kế để có thể tích bên trong rộng, chở nhiên liệu nhiều hơn và mang theo tải trọng vũ khí hoặc cảm biến lớn. Những đặc điểm này phù hợp với mô tả về một nền tảng hạng nặng thế hệ mới, có thể đóng vai trò giống máy bay ném bom-chiến đấu tàng hình.

Trong khi đó, J-20 được biết đến là tiêm kích chiếm ưu thế trên không thế hệ thứ năm của Trung Quốc, đã trải qua nhiều lần nâng cấp, bao gồm việc trang bị động cơ nội địa WS-15 trên các nguyên mẫu từ 2024. Biến thế J-20S, hai chỗ ngồi với ghế phụ sẽ đảm nhiệm việc quản lý, hợp nhất dữ liệu và điều phối các nhóm máy bay có người lái và không người lái - khiến nó trở thành "bạn đồng hành" tối ưu cho một nguyên mẫu vẫn trong giai đoạn thử nghiệm như J-36.

Theo giới quan sát, việc ghép nối một máy bay thế hệ thứ năm đã đủ điều kiện phục vụ trong không quân với một nền tảng thế hệ thứ sáu vẫn đang trong quá trình thử nghiệm cho phép nhà phát triển Trung Quốc xác thực quy trình an toàn bay, khả năng hợp nhất cảm biến, cơ chế nhắm mục tiêu phối hợp và truyền - nhận dữ liệu trong môi trường thực tế, từ đó rút ngắn thời gian đánh giá và hoàn thiện hệ thống trước khi quyết định triển khai.

Xét về mặt tác chiến, một chuyến bay kết hợp J-36 và J-20 cho thấy Không quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLAAF) đang nghiên cứu các tình huống tác chiến hỗn hợp, nơi các nền tảng máy bay chiến đấu hoạt động bổ trợ cho nhau. Trong kịch bản này, J-36 với tầm bay xa và thể tích lớn có thể tiến vào vùng tác chiến với vai trò máy bay trinh sát tàng hình, phóng vũ khí tầm xa hoặc điều hành các nhiệm vụ điều khiển trên không. Trong khi đó, J-20S sẽ giữ vị trí hỗ trợ, kết hợp dữ liệu, bảo vệ không phận và cung cấp sự can thiệp điều khiển của con người vào các tình huống giao tranh phức tạp hoặc khi cần tương tác với hệ thống không người lái.

Việc sử dụng một nền tảng thế hệ thứ năm đã được kiểm chứng để trợ giúp thử nghiệm nền tảng thế hệ thứ sáu cho thấy cách tiếp cận sáng tạo của Không quân Trung Quốc. Nếu xu hướng này được duy trì, PLAAF có thể phát triển các lực lượng tác chiến hỗn hợp, kết hợp máy bay hạng nặng tầm xa với tiêm kích chiếm ưu thế để mở rộng phạm vi hoạt động, cải thiện khả năng trinh sát - tấn công đồng thời nâng cao tính linh hoạt trong các nhiệm vụ chiến đấu.