Thế giới

Google News

Nga - Ukraine đưa ra tuyên bố trái ngược về tình hình 'chảo lửa' Pokrovsk

Minh Hạnh

TPO - Bộ Quốc phòng Nga ngày 3/11 cho biết, quân đội nước này đã tiến vào thành phố Pokrovsk (thuộc Donetsk) và đã thực hiện các cuộc không kích quy mô lớn vào các địa điểm công nghiệp - quân sự của Ukraine.

1457499.jpg
(Ảnh: Tass)

Trong thông báo ngày 3/11, Mátxcơva tuyên bố đã loại bỏ các nhóm quân Ukraine bị bao vây gần ga đường sắt và khu công nghiệp Pokrovsk, đồng thời đã tiến vào quận Prigorodny của thành phố và cố thủ tại đó.

Quân đội Nga cũng đã tiến hành các cuộc không kích qua đêm nhằm vào một sân bay quân sự của Ukraine, một căn cứ sửa chữa thiết bị quân sự, các cơ sở công nghiệp quân sự và cơ sở hạ tầng khí đốt hỗ trợ chúng.

Ngoài ra, lực lượng Nga đã đẩy lùi quân đội Ukraine ra khỏi các vị trí xung quanh một thành phố khác là Kupiansk.

Tuy nhiên, trong thông báo đưa ra cùng ngày, Ukraine đưa ra tuyên bố trái ngược rằng lực lượng phòng thủ nước này đã ngăn chặn đà tiến công của Nga ở phía bắc Pokrovsk, không để lực lượng Nga cắt đứt tuyến đường nối Pokrovsk và Rodynske.

Giao tranh quyết liệt đã diễn ra quanh Pokrovsk trong một năm qua và trong những tháng gần đây, ngay cả bên trong thành phố. Lực lượng Nga lần đầu tiên tiến vào Pokrovsk hồi tháng 7/2025, nhưng quân đội Ukraine đã đánh bật họ ra khỏi thành phố chỉ trong vòng vài tuần. Sau đó, quân đội Nga đã quay trở lại thành phố gần như ngay lập tức, vào khoảng tháng 8.

Minh Hạnh
Reuters, Pravda
#Nga #Ukraine #Pokrovsk #mặt trận Donetsk #quân đội Nga #quân đội Ukraine #xung đột Nga - Ukraine

