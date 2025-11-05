Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Nga nói quân đội Ukraine ở Pokrovsk và Kupiansk nên đầu hàng để tự cứu mình

Minh Hạnh

TPO - Quân đội Nga ngày 5/11 kêu gọi lực lượng Ukraine tại các thành phố Pokrovsk và Kupiansk đầu hàng sau nhiều tuần giao tranh quyết liệt.

kakkrwmuufn7xhm5j3ek4ydnmu.jpg
Thành phố Pokrovsk. (Ảnh: Reuters)

Trong thông báo ngày 5/11, Bộ Quốc phòng Nga đã bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, rằng lực lượng Ukraine đang cố gắng đẩy lùi “60 binh sĩ Nga ở Kupiansk”.

Bộ này cho biết các đơn vị Ukraine đang bị mắc kẹt trong cái gọi là "vạc dầu" và tình thế của họ đang xấu đi nhanh chóng. Trong khi đó, lực lượng Nga đang tiếp tục tiến quân, "không để lại cơ hội nào cho quân nhân Ukraine tự cứu mình ngoài việc tự nguyện đầu hàng”.

Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

Nga đã nỗ lực giành quyền kiểm soát Pokrovsk, được mệnh danh là "cửa ngõ vào Donetsk", kể từ năm 2024 như một phần trong nỗ lực kiểm soát toàn bộ vùng Donbass.

Khác với những cuộc tấn công trực diện mà lực lượng Nga thực hiện nhằm vào các thành phố khác, lần này Nga sử dụng chiến thuật gọng kìm để gần như bao vây lực lượng Ukraine ở cả Pokrovsk và Kupiansk. Trong khi các đơn vị nhỏ có tính cơ động cao và máy bay không người lái được huy động để phá vỡ tuyến hậu cần và gieo rắc hỗn loạn phía sau phòng tuyến của Ukraine.

Chiến thuật của Nga ở cả hai địa điểm này đã tạo ra cái mà các blogger quân sự Nga gọi là vùng xám mơ hồ, nơi không bên nào kiểm soát hoàn toàn, nhưng Ukraine lại cực kỳ khó phòng thủ.

Bản đồ chiến trường cho thấy lực lượng Nga chỉ còn vài kilomet nữa là bao vây Pokrovsk và kiểm soát một phần đáng kể Kupiansk, đồng thời đang tiến quân trên con đường chính dẫn vào thành phố.

Minh Hạnh
Reuters
#Ukraine #Nga #Pokrovsk #Donetsk #Donbass #xung đột Nga - Ukraine #Bộ Quốc phòng Nga

Xem thêm

Cùng chuyên mục