Nga nói quân đội Ukraine ở Pokrovsk và Kupiansk nên đầu hàng để tự cứu mình

TPO - Quân đội Nga ngày 5/11 kêu gọi lực lượng Ukraine tại các thành phố Pokrovsk và Kupiansk đầu hàng sau nhiều tuần giao tranh quyết liệt.

Thành phố Pokrovsk. (Ảnh: Reuters)

Trong thông báo ngày 5/11, Bộ Quốc phòng Nga đã bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, rằng lực lượng Ukraine đang cố gắng đẩy lùi “60 binh sĩ Nga ở Kupiansk”.

Bộ này cho biết các đơn vị Ukraine đang bị mắc kẹt trong cái gọi là "vạc dầu" và tình thế của họ đang xấu đi nhanh chóng. Trong khi đó, lực lượng Nga đang tiếp tục tiến quân, "không để lại cơ hội nào cho quân nhân Ukraine tự cứu mình ngoài việc tự nguyện đầu hàng”.

Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

Nga đã nỗ lực giành quyền kiểm soát Pokrovsk, được mệnh danh là "cửa ngõ vào Donetsk", kể từ năm 2024 như một phần trong nỗ lực kiểm soát toàn bộ vùng Donbass.

Khác với những cuộc tấn công trực diện mà lực lượng Nga thực hiện nhằm vào các thành phố khác, lần này Nga sử dụng chiến thuật gọng kìm để gần như bao vây lực lượng Ukraine ở cả Pokrovsk và Kupiansk. Trong khi các đơn vị nhỏ có tính cơ động cao và máy bay không người lái được huy động để phá vỡ tuyến hậu cần và gieo rắc hỗn loạn phía sau phòng tuyến của Ukraine.

Chiến thuật của Nga ở cả hai địa điểm này đã tạo ra cái mà các blogger quân sự Nga gọi là vùng xám mơ hồ, nơi không bên nào kiểm soát hoàn toàn, nhưng Ukraine lại cực kỳ khó phòng thủ.

Bản đồ chiến trường cho thấy lực lượng Nga chỉ còn vài kilomet nữa là bao vây Pokrovsk và kiểm soát một phần đáng kể Kupiansk, đồng thời đang tiến quân trên con đường chính dẫn vào thành phố.