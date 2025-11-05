Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Ukraine tập kích sở chỉ huy của Nga bằng UAV mang đầu đạn nặng 100 kg

Quỳnh Như

TPO - Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU) đã tấn công trung tâm Rubikon của Nga - một đơn vị điều hành hệ thống không người lái tại thành phố Avdiivka, tỉnh Donetsk.

Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine đã phát hiện trung tâm chỉ huy Rubikon của Nga trong một tòa nhà bị phá hủy một phần ở Avdiivka. Sau khi xác nhận tọa độ mục tiêu, đơn vị này đã tiến hành cuộc tấn công chính xác bằng máy bay không người lái FP-2 trang bị đầu đạn nặng hơn 105 kg.

Báo cáo ban đầu cho biết, vụ tập kích đã hạ nhiều binh sĩ cũng như người vận hành máy bay không người lái (UAV) của Nga tại thời điểm va chạm. Mức độ thiệt hại về cơ sở hạ tầng chưa được tiết lộ, nhưng Cơ quan Tình báo Quốc phòng nhấn mạnh chiến dịch này đã giáng một đòn mạnh vào năng lực tác chiến máy bay không người lái của Nga theo hướng Donetsk.

Hiện, phía Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Trung tâm Rubikon là một trong những đơn vị tác chiến máy bay không người lái tinh nhuệ của quân đội Nga, chuyên sử dụng UAV tấn công và trinh sát để tiến hành các hoạt động quân sự trong cuộc xung đột đang diễn ra.

Rubikon được đánh giá là một phần cốt lõi trong cơ sở hạ tầng tác chiến máy bay không người lái, chịu trách nhiệm điều chỉnh và tích hợp các nền tảng không người lái mới vào các hoạt động tiền tuyến. Nhân sự của đơn vị bao gồm kỹ sư và vận hành, nhiều người trong số đó có kinh nghiệm chiến đấu trên chiến trường.

Quỳnh Như
Pravda
#Ukraine #Nga #UAV #Rubikon #tấn công #xung đột #quân sự #Donetsk #máy bay không người lái

Xem thêm

Cùng chuyên mục