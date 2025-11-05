Ukraine tập kích sở chỉ huy của Nga bằng UAV mang đầu đạn nặng 100 kg

TPO - Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU) đã tấn công trung tâm Rubikon của Nga - một đơn vị điều hành hệ thống không người lái tại thành phố Avdiivka, tỉnh Donetsk.

Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine đã phát hiện trung tâm chỉ huy Rubikon của Nga trong một tòa nhà bị phá hủy một phần ở Avdiivka. Sau khi xác nhận tọa độ mục tiêu, đơn vị này đã tiến hành cuộc tấn công chính xác bằng máy bay không người lái FP-2 trang bị đầu đạn nặng hơn 105 kg.

Báo cáo ban đầu cho biết, vụ tập kích đã hạ nhiều binh sĩ cũng như người vận hành máy bay không người lái (UAV) của Nga tại thời điểm va chạm. Mức độ thiệt hại về cơ sở hạ tầng chưa được tiết lộ, nhưng Cơ quan Tình báo Quốc phòng nhấn mạnh chiến dịch này đã giáng một đòn mạnh vào năng lực tác chiến máy bay không người lái của Nga theo hướng Donetsk.

Hiện, phía Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Trung tâm Rubikon là một trong những đơn vị tác chiến máy bay không người lái tinh nhuệ của quân đội Nga, chuyên sử dụng UAV tấn công và trinh sát để tiến hành các hoạt động quân sự trong cuộc xung đột đang diễn ra.

Rubikon được đánh giá là một phần cốt lõi trong cơ sở hạ tầng tác chiến máy bay không người lái, chịu trách nhiệm điều chỉnh và tích hợp các nền tảng không người lái mới vào các hoạt động tiền tuyến. Nhân sự của đơn vị bao gồm kỹ sư và vận hành, nhiều người trong số đó có kinh nghiệm chiến đấu trên chiến trường.