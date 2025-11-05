Bão Kalmaegi để lại hậu quả nặng nề khi quét qua Philippines

TPO - Ít nhất 66 người đã thiệt mạng khi bão Kalmaegi quét qua miền trung Philippines. Hiện cơn bão đang tiếp tục tàn phá một số khu vực của đảo Palawan khi hướng về Biển Đông.

Cảnh tượng hoang tàn đang bao trùm tỉnh Cebu của Philippines khi nước lũ rút đi, để lại những ngôi nhà bị phá hủy, xe cộ bị lật úp và đống đổ nát ngổn ngang.

Cơ quan ứng phó thiên tai báo cáo có 26 người mất tích và 10 người bị thương. Ít nhất 66 người đã thiệt mạng. Trong số đó có 6 quân nhân. Chiếc trực thăng của họ đã rơi xuống Agusan del Sur trên đảo Mindanao trong một nhiệm vụ cứu trợ.

Tại thành phố Talisay, người dân đang cố gắng tìm kiếm những gì còn sót lại. Eilene Oken (38 tuổi) nghẹn ngào khi thấy ngôi nhà của mình bị phá hủy hoàn toàn.

"Chúng tôi đã làm việc và tiết kiệm trong nhiều năm, rồi trong chớp mắt, tất cả đã biến mất", Oken nói, nhưng cho biết cô vẫn may mắn hơn nhiều người vì gia đình cô không ai bị thương.

Cảnh tượng tan hoang ở Cebu sau khi cơn bão Kalmaegi quét qua. (Ảnh: Reuters)

Người dân dọn dẹp sau bão. (Ảnh: Reuters)

Xe hơi nằm chất đống sau khi nước lũ rút đi. (Ảnh: Reuters)

Kalmaegi, cơn bão thứ 20 ở Philippines trong năm nay, đã tiếp tục mạnh lên trên Biển Đông khi chuẩn bị đổ bộ Việt Nam.

Trước đó hồi tháng 9, siêu bão Ragasa đã quét qua miền bắc Luzon của Philippines, buộc các trường học và văn phòng chính phủ phải đóng cửa.