Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Mỹ: Máy bay bốc cháy rồi nổ tung khi cất cánh

Minh Hạnh

TPO - Ngày 4/11, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại khoảnh khắc một máy bay chở hàng của UPS bốc cháy và nổ tung khi cất cánh từ Sân bay Quốc tế Louisville Muhammad Ali (Louisville, bang Kentucky, Mỹ).

Một trong những đoạn video, dường như do nhân viên sân bay quay lại, cho thấy chiếc McDonnell Douglas MD-11 đã bốc cháy khi đang lăn bánh trên đường băng. Vài phút sau, chiếc máy bay phát nổ và khói đen dày đặc bốc lên.

Một đoạn video khác do người qua đường quay lại, dường như cho thấy khoảnh khắc chiếc máy bay nổ tung và phá hủy một số tòa nhà gần sân bay.

Một số đoạn video lan truyền trên mạng về vụ tai nạn. (Nguồn: RT)

Cục Hàng không Liên bang (FAA) xác nhận chuyến bay 2976 của UPS đã gặp tai nạn lúc khoảng 17h15 (giờ Mỹ), ngay sau khi khởi hành từ Louisville trên đường đến Honolulu. Cơ quan chức năng đã kêu gọi người dân tránh xa hiện trường vụ tai nạn.

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (NTSB) đang chỉ đạo cuộc điều tra và chưa xác minh nội dung của các đoạn video đang lan truyền. Cả NTSB và FAA đều nhấn mạnh rằng thông tin liên quan đến vụ tai nạn vẫn chỉ là sơ bộ.

Sở Cảnh sát Đô thị Louisville (LMPD) cho biết các sĩ quan và nhiều cơ quan khẩn cấp đã có mặt tại hiện trường gần Đường Fern Valley và Đường Grade. "Đã có báo cáo về thương tích", trích thông báo.

Minh Hạnh
RT
#Mỹ #tai nạn máy bay #thương vong

Xem thêm

Cùng chuyên mục