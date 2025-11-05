Mỹ sẽ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa trên Thái Bình Dương

TPO - Mỹ sẽ thử nghiệm một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) trên Thái Bình Dương trong tuần này, nhưng khẳng định đây là vụ thử được lên kế hoạch từ trước, không liên quan đến kế hoạch thử hạt nhân mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Phóng thử tên lửa ICBM Minuteman III là một biện pháp thường lệ để Không quân Mỹ kiểm tra tính sẵn sàng và độ chính xác của tên lửa, đặc biệt là khi họ vẫn đang phụ thuộc vào hệ thống vũ khí 50 năm tuổi này.

Quân đội Mỹ cho biết, tên lửa sẽ được phóng từ Căn cứ Vandenberg ở California trong khoảng thời gian từ 23h01 tối 4/11 đến 5h01 sáng 5/11 (giờ Thái Bình Dương). Lần thử nghiệm gần đây nhất của Minuteman III là vào tháng 5. Tên lửa đã bay hơn 4.200 dặm đến một mục tiêu ở Quần đảo Marshall.

Tên lửa Minuteman III được phóng thử lần gần nhất vào tháng 5. (Ảnh: Không quân Mỹ)

Những cuộc thử nghiệm Minuteman III như thế này được lên kế hoạch trước nhiều năm. Tuy nhiên, theo Văn phòng Giải trình Trách nhiệm Chính phủ Mỹ (GAO), Không quân hiện chỉ lên kế hoạch cho các vụ thử đến năm 2030, và vẫn đang xây dựng kế hoạch phóng thử nghiệm sau năm 2030.

Một thách thức trong việc lên lịch thử nghiệm trong tương lai là thời hạn duy trì tên lửa Minuteman III, cũng như việc phát triển và triển khai tên lửa ICBM thay thế, Sentinel.

Trước đó, tên lửa Sentinel được cho là sẽ thay thế toàn bộ 450 tên lửa Minuteman III, bắt đầu từ cuối thập kỷ này, với chi phí ước tính 78 tỷ đô la. Tuy nhiên, mốc thời gian này đã bị lùi lại đến khoảng những năm 2030, và chi phí đã tăng vọt lên hơn 140 tỷ đô la. Cùng lúc đó, Không quân Mỹ sẽ phải duy trì kho dự trữ Minuteman III của mình đến tận những năm 2050.

ICBM là thành phần trên bộ của bộ ba hạt nhân Mỹ, bao gồm cả tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và bom hạt nhân được mang theo bởi các máy bay như máy bay ném bom B-2.

Vụ phóng Minuteman III sắp tới sẽ diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Trump vừa đưa ra những tuyên bố gây tranh cãi về việc tái khởi động các vụ thử hạt nhân của Mỹ.

Vài ngày sau khi ông Trump tuyên bố tái khởi động quá trình thử nghiệm vũ khí hạt nhân, các chuyên gia đã bối rối không biết liệu điều đó có nghĩa là các cuộc thử nghiệm nổ - điều mà Mỹ đã làm lần cuối vào những năm 1990, hay thử nghiệm các loại vũ khí có khả năng mang đầu đạn hạt nhân như Minuteman III - việc mà quân đội Mỹ vẫn duy trì.

Tổng thống Trump đã nói rằng ông dự định sẽ "thử nghiệm vũ khí hạt nhân giống như các quốc gia khác", vì "Nga và Trung Quốc cũng thử nghiệm, nhưng họ không nói về điều đó".

Tuy nhiên, Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright - người giám sát cơ quan chịu trách nhiệm về thử nghiệm hạt nhân, chia sẻ với Fox News hôm 2/11 rằng ông nghĩ "những thử nghiệm mà chúng ta đang nói đến hiện nay là thử nghiệm hệ thống vũ khí, không phải là vụ nổ hạt nhân".