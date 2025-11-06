Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Quan chức Ukraine tiết lộ lý do 'lá chắn thép' Patriot bỏ lọt tên lửa đạn đạo Iskander-M của Nga

Quỳnh Như

TPO - Quan chức Ukraine cho biết tên lửa đạn đạo có thể thay đổi quỹ đạo bay trong quá trình tiếp cận mục tiêu, điều này khiến hệ thống phòng không Patriot hoạt động khó khăn hơn.

Trưởng phòng Truyền thông thuộc Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine Yurii Ihnat, trong một cuộc phỏng vấn với RBC-Ukraine, cho biết, hệ thống Patriot đánh chặn tên lửa đạn đạo ở chế độ tự động, khiến việc tính toán chính xác thời điểm đánh chặn khi tên lửa cơ động trong khi bay trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, Patriot vẫn tiếp tục hoạt động và đã có kết quả tích cực trong việc bắn hạ cả tên lửa Iskander và Kinzhal.

image.jpg

Ông Ihnat cũng lưu ý rằng, Nga gia tăng đáng kể các cuộc tấn công bằng tên lửa Iskander-M so với những năm trước. Moscow đã bắt đầu sử dụng Iskander-M thường xuyên hơn và với số lượng lớn hơn, từ nhiều hướng khác nhau, kết hợp với nhiều vũ khí khác như máy bay không người lái và tên lửa hành trình.

"Tỷ lệ tên lửa đạn đạo so với tên lửa hành trình đã tăng lên so với những năm trước. Thêm vào đó, trong mỗi cuộc tấn công, một hệ thống Patriot chỉ theo dõi một hướng nhất định, nó không thể theo dõi và bắn trúng các mục tiêu của Nga trong bán kính 360 độ", ông Yurii Ihnat nói.

Trước đó, tờ Financial Times dẫn lời các quan chức phương Tây và Ukraine cho biết, Nga đã nâng cấp tên lửa Iskander-M và Kinzhal để có thể tránh được hệ thống phòng không của Ukraine. Cụ thể, các tên lửa này đi theo quỹ đạo thông thường trước khi đổi hướng và bổ nhào xuống, hoặc thực hiện các động tác "làm nhiễu và tránh né" tên lửa đánh chặn Patriot.

Iskander-M là một trong những tên lửa đạn đạo hiện đại nhất của Nga, có khả năng mang nhiều loại đầu đạn khác nhau, bao gồm cả đầu đạn hạt nhân. Hệ thống tên lửa này có khả năng cơ động cao và có thể xuyên thủng các hệ thống phòng thủ tên lửa, khiến nó trở thành vũ khí tấn công rất hiệu quả.

Tên lửa Iskander có chiều dài 7,2 m, đường kính 0,95 m, trọng lượng bay 3,8 tấn; đầu đạn 380 kg, có thể bay trên độ cao 50 km. Hệ thống tên lửa được thiết kế để tấn công các mục tiêu trong phạm vi lên đến 500 km.

Quỳnh Như
RBC-Ukraine
#Ukraine #tên lửa #Patriot #Iskander-M #Kinzhal #phòng thủ #Nga #tên lửa đạn đạo #xung đột Nga-Ukraine

Xem thêm

Cùng chuyên mục