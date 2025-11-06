Quan chức Ukraine tiết lộ lý do 'lá chắn thép' Patriot bỏ lọt tên lửa đạn đạo Iskander-M của Nga

TPO - Quan chức Ukraine cho biết tên lửa đạn đạo có thể thay đổi quỹ đạo bay trong quá trình tiếp cận mục tiêu, điều này khiến hệ thống phòng không Patriot hoạt động khó khăn hơn.

Trưởng phòng Truyền thông thuộc Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine Yurii Ihnat, trong một cuộc phỏng vấn với RBC-Ukraine, cho biết, hệ thống Patriot đánh chặn tên lửa đạn đạo ở chế độ tự động, khiến việc tính toán chính xác thời điểm đánh chặn khi tên lửa cơ động trong khi bay trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, Patriot vẫn tiếp tục hoạt động và đã có kết quả tích cực trong việc bắn hạ cả tên lửa Iskander và Kinzhal.

Ông Ihnat cũng lưu ý rằng, Nga gia tăng đáng kể các cuộc tấn công bằng tên lửa Iskander-M so với những năm trước. Moscow đã bắt đầu sử dụng Iskander-M thường xuyên hơn và với số lượng lớn hơn, từ nhiều hướng khác nhau, kết hợp với nhiều vũ khí khác như máy bay không người lái và tên lửa hành trình.

"Tỷ lệ tên lửa đạn đạo so với tên lửa hành trình đã tăng lên so với những năm trước. Thêm vào đó, trong mỗi cuộc tấn công, một hệ thống Patriot chỉ theo dõi một hướng nhất định, nó không thể theo dõi và bắn trúng các mục tiêu của Nga trong bán kính 360 độ", ông Yurii Ihnat nói.

Trước đó, tờ Financial Times dẫn lời các quan chức phương Tây và Ukraine cho biết, Nga đã nâng cấp tên lửa Iskander-M và Kinzhal để có thể tránh được hệ thống phòng không của Ukraine. Cụ thể, các tên lửa này đi theo quỹ đạo thông thường trước khi đổi hướng và bổ nhào xuống, hoặc thực hiện các động tác "làm nhiễu và tránh né" tên lửa đánh chặn Patriot.

Iskander-M là một trong những tên lửa đạn đạo hiện đại nhất của Nga, có khả năng mang nhiều loại đầu đạn khác nhau, bao gồm cả đầu đạn hạt nhân. Hệ thống tên lửa này có khả năng cơ động cao và có thể xuyên thủng các hệ thống phòng thủ tên lửa, khiến nó trở thành vũ khí tấn công rất hiệu quả.

Tên lửa Iskander có chiều dài 7,2 m, đường kính 0,95 m, trọng lượng bay 3,8 tấn; đầu đạn 380 kg, có thể bay trên độ cao 50 km. Hệ thống tên lửa được thiết kế để tấn công các mục tiêu trong phạm vi lên đến 500 km.