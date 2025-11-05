Ba Lan lên kế hoạch xây 'bức tường' UAV của riêng mình

TPO - Ba Lan có kế hoạch xây dựng hệ thống chống máy bay không người lái quốc gia trong vài tháng tới, thay vì chờ dự án bức tường máy bay không người lái của Liên minh châu Âu.

Tuyên bố trên được Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Cezary Tomczyk đưa ra trong một cuộc phỏng vấn với báo giới hôm 4/11. Ông cho biết trong tháng này, Bộ Quốc phòng sẽ công bố khoản đầu tư cho công nghệ phát hiện, gây nhiễu và vô hiệu hóa máy bay không người lái (UAV) như một phần của chương trình phòng không quốc gia. Ông không tiết lộ giá trị của khoản đầu tư, nhưng nhấn mạnh ít nhất một nửa hợp đồng sẽ dành cho các công ty trong nước.

"Chúng tôi ủng hộ việc tăng cường phòng thủ bầu trời toàn Liên minh châu Âu (EU) và sẵn sàng xem xét các đề xuất hoặc giải pháp từ bên ngoài. Tuy nhiên, chúng tôi ưu tiên các dự án quốc gia... Bức tường máy bay không người lái của EU có thể bổ sung cho hệ thống của Ba Lan trong tương lai", ông Cezary Tomczyk nói.

Ảnh minh họa.

Theo Thứ trưởng Cezary Tomczyk, Bộ Quốc phòng có kế hoạch sử dụng chương trình vay quốc phòng SAFE của EU để tài trợ cho dự án lá chắn máy bay không người lái quốc gia. Do có đường biên giới giáp với Nga, Belarus và Ukraine, Ba Lan nhận được nhiều tài trợ nhất, với khoản tiền lên đến 43,7 tỷ euro.

Hệ thống chống máy bay không người lái phải toàn diện, bao gồm mạng lưới cảm biến và các bộ phận phối hợp để phát hiện, nhận dạng và vô hiệu hóa mục tiêu. Các sáng kiến ​​mới sẽ trở thành một "lớp" mới trong mạng lưới phòng thủ quốc gia, bên cạnh các hệ thống phòng không tầm xa và tầm trung đã được Ba Lan triển khai. Tất cả các yếu tố này được thiết kế để bảo vệ chống lại nhiều mối đe dọa trên không, bao gồm máy bay, trực thăng, máy bay không người lái và tên lửa hành trình.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan lưu ý rằng, cách thức Nga và Ukraine sử dụng hệ thống máy bay không người lái hiện nay cho thấy việc tăng cường năng lực của Ba lan trong lĩnh vực này phải là ưu tiên hàng đầu.

Được biết, trước đó Ủy ban châu Âu đề xuất bốn dự án quốc phòng quan trọng, bao gồm: dự án "Bức tường chống máy bay không người lái" để tăng cường năng lực phòng thủ của liên minh; dự án Giám sát sườn phía Đông (Eastern Flank Watch) - nhằm phát hiện các mối đe dọa bao gồm các hoạt động kết hợp và xâm nhập bằng máy bay không người lái; Lá chắn phòng không (Air Defence Shield) - một dự án chung của EU nhằm tăng cường năng lực phòng không, phòng thủ tên lửa và Lá chắn không gian (Defence Space Shield) - hỗ trợ khả năng của khối trong lĩnh vực giám sát không gian, theo dõi các mối đe dọa.