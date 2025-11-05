Mỹ 'hồi sinh' căn cứ quân sự từ thời Chiến tranh Lạnh

TPO - Quân đội Mỹ đang tiến hành nâng cấp một căn cứ hải quân thời Chiến tranh Lạnh đã bị bỏ hoang từ lâu ở vùng Caribe. Động thái này được xem là bước chuẩn bị cho việc tăng cường các hoạt động quân sự của Washington trong khu vực.

Theo Reuters, Bộ Tư lệnh phương Nam Mỹ đang khôi phục căn cứ hải quân Roosevelt Roads ở Puerto Rico - một cơ sở từng đóng vai trò chiến lược trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh nhưng đã bị bỏ hoang hơn 20 năm.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy việc nâng cấp đường băng tại căn cứ quân sự cũ Roosevelt Roads ở Ceiba, Puerto Rico.

Công cuộc tái thiết căn cứ bắt đầu vào ngày 17/9, ngay sau khi Bộ Tư lệnh phương Nam Mỹ khởi xướng việc tăng cường sự hiện diện quân sự ở vùng Caribe và khu vực ngoài khơi Venezuela.

Lều trại được dựng gần đường băng tại căn cứ Hải quân Roosevelt Roads cũ.

Một quan chức Mỹ cho biết, trước khi đóng cửa vào năm 2004, Roosevelt Roads từng là một trong những căn cứ hải quân lớn nhất thế giới của Mỹ, có vị trí chiến lược quan trọng và cơ sở hạ tầng rộng rãi phục vụ cho lưu trữ, bảo dưỡng thiết bị quân sự.

Ngoài việc nâng cấp hệ thống đường băng và cơ sở kỹ thuật tại Roosevelt Roads, Mỹ cũng đang mở rộng cơ sở hạ tầng tại các sân bay ở Puerto Rico và St. Croix thuộc quần đảo Virgin. Cả hai vùng lãnh thổ này đều nằm cách Venezuela khoảng 800 km.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy máy bay không người lái Reaper trên đường băng tại sân bay Rafael Hernández ở Aguadilla, Puerto Rico giữa tháng 10.

Kể từ tháng 8, vùng biển Caribe và vùng biển gần Venezuela đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể về ​​quân sự của Mỹ, với khoảng 6.000 binh sĩ, tàu khu trục, máy bay chống ngầm, máy bay trinh sát, tàu ngầm hạt nhân và phi đội F-35.

Ngày 24/10, Lầu Năm Góc đã công bố việc triển khai Nhóm tác chiến tàu sân bay số 12 (CSG-12) do tàu sân bay USS Gerald R. Ford dẫn đầu đến khu vực chịu trách nhiệm của Bộ Tư lệnh phương Nam Mỹ, đồng thời cho biết nhiệm vụ của nhóm này là "phát hiện, giám sát và ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp đe dọa an ninh và thịnh vượng của Mỹ".

Sự xuất hiện của CSG-12 dự kiến nâng tổng quân số Mỹ hiện diện tại khu vực lên khoảng 10.000 người, cho thấy Washington đang từng bước khôi phục vị thế chiến lược của mình ở vùng biển Caribe.