'Pháo đài bay' B-52 mang tên lửa hành trình mới xuất hiện trên bầu trời California

TPO - Các nhà quan sát quân sự mới đây đã ghi lại hình ảnh một máy bay ném bom chiến lược B-52 bay trên bầu trời California, mang theo vũ khí có hình dáng tương đồng với bản phác họa tên lửa hành trình tầm xa AGM-181A - loại vũ khí thế hệ mới do Không quân Mỹ phát triển.

Những hình ảnh do nhà quan sát hàng không Ian Recchio cung cấp cho The Aviationist cho thấy một chiếc B-52H Stratofortress xuất hiện trên thung lũng Owens, California vào ngày 29/10, mang theo hai vũ khí giống hệt nhau gắn trên cánh phải.

Hình ảnh được phóng to cho thấy đuôi vũ khí hình chữ T ngược với ba bề mặt, cánh gập dưới thân - những đặc điểm trùng khớp với hình ảnh chính thức của tên lửa hành trình tầm xa AGM-181A Long Range Standoff (LRSO) được Không quân Mỹ công bố hồi tháng 6.

Được biết, AGM-181A LRSO là tên lửa hành trình tầm xa được thiết kế để có độ sống sót cao, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và sẽ thay thế hệ AGM-86 (ALCM) hiện tại. LRSO được dự kiến tích hợp trên cả hai loại máy bay ném bom B-52H Stratofortress và B-21 Raider. Tên lửa này được thiết kế để xuyên thủng và vượt qua các hệ thống phòng không tích hợp (IADS) tiên tiến từ khoảng cách lớn, phục vụ cho nhiệm vụ tấn công các mục tiêu chiến lược và củng cố chức năng răn đe chiến lược của Không quân Mỹ.

Trong khi đó, B-52 là máy bay ném bom tầm xa có khả năng mang cả vũ khí thông thường và vũ khí hạt nhân. Được giới thiệu lần đầu vào năm 1952 và đưa vào sử dụng từ năm 1955, B-52 trở thành một trong những máy bay lâu đời nhất vẫn còn hoạt động trong quân đội Mỹ.

Máy bay được trang bị 8 động cơ Pratt & Whitney TF33 cho phép đạt tốc độ tối đa 1.000 km/h, trần bay 17 km và tầm bay tối đa là 17.000 m. Trong quá trình phục vụ, máy bay B-52 được nâng cấp nhiều lần với những cải tiến về động cơ, tăng tải trọng cất cánh và hệ thống điện tử tiên tiến.

Về vũ khí, phiên bản B-52H có thể mang đầy đủ bom dẫn đường và tên lửa hành trình, có thể chứa tới 20 ALCM. Ngoài ra, máy bay cũng là nền tảng phù hợp để thử nghiệm các loại tên lửa hành trình tầm xa như LRSO.