Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

'Pháo đài bay' B-52 mang tên lửa hành trình mới xuất hiện trên bầu trời California

Quỳnh Như

TPO - Các nhà quan sát quân sự mới đây đã ghi lại hình ảnh một máy bay ném bom chiến lược B-52 bay trên bầu trời California, mang theo vũ khí có hình dáng tương đồng với bản phác họa tên lửa hành trình tầm xa AGM-181A - loại vũ khí thế hệ mới do Không quân Mỹ phát triển.

Những hình ảnh do nhà quan sát hàng không Ian Recchio cung cấp cho The Aviationist cho thấy một chiếc B-52H Stratofortress xuất hiện trên thung lũng Owens, California vào ngày 29/10, mang theo hai vũ khí giống hệt nhau gắn trên cánh phải.

Hình ảnh được phóng to cho thấy đuôi vũ khí hình chữ T ngược với ba bề mặt, cánh gập dưới thân - những đặc điểm trùng khớp với hình ảnh chính thức của tên lửa hành trình tầm xa AGM-181A Long Range Standoff (LRSO) được Không quân Mỹ công bố hồi tháng 6.

679612f8-23f5-4ce2-a66a-45401d5a6815.jpg

Được biết, AGM-181A LRSO là tên lửa hành trình tầm xa được thiết kế để có độ sống sót cao, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và sẽ thay thế hệ AGM-86 (ALCM) hiện tại. LRSO được dự kiến tích hợp trên cả hai loại máy bay ném bom B-52H Stratofortress và B-21 Raider. Tên lửa này được thiết kế để xuyên thủng và vượt qua các hệ thống phòng không tích hợp (IADS) tiên tiến từ khoảng cách lớn, phục vụ cho nhiệm vụ tấn công các mục tiêu chiến lược và củng cố chức năng răn đe chiến lược của Không quân Mỹ.

Trong khi đó, B-52 là máy bay ném bom tầm xa có khả năng mang cả vũ khí thông thường và vũ khí hạt nhân. Được giới thiệu lần đầu vào năm 1952 và đưa vào sử dụng từ năm 1955, B-52 trở thành một trong những máy bay lâu đời nhất vẫn còn hoạt động trong quân đội Mỹ.

Máy bay được trang bị 8 động cơ Pratt & Whitney TF33 cho phép đạt tốc độ tối đa 1.000 km/h, trần bay 17 km và tầm bay tối đa là 17.000 m. Trong quá trình phục vụ, máy bay B-52 được nâng cấp nhiều lần với những cải tiến về động cơ, tăng tải trọng cất cánh và hệ thống điện tử tiên tiến.

Về vũ khí, phiên bản B-52H có thể mang đầy đủ bom dẫn đường và tên lửa hành trình, có thể chứa tới 20 ALCM. Ngoài ra, máy bay cũng là nền tảng phù hợp để thử nghiệm các loại tên lửa hành trình tầm xa như LRSO.

LRSO nằm trong số các ưu tiên hàng đầu của Không quân Mỹ trong chương trình hiện đại hóa bộ ba hạt nhân, và được xác định là năng lực quan trọng đối với B-21 Raider. Theo kế hoạch, máy bay ném bom tàng hình mới này sẽ có khả năng mang ba loại vũ khí hạt nhân: tên lửa hành trình AGM-181A LRSO cùng với bom B61-12 và B61-13.

Quỳnh Như
Army Recognition
#B-52 #LRSO #tên lửa hành trình #Không quân Mỹ #máy bay chiến lược #vũ khí hạt nhân

Xem thêm

Cùng chuyên mục