Máy bay tàng hình thế hệ mới đồng loạt xuất hiện tại căn cứ bí mật của Trung Quốc

TPO - Mạng xã hội Trung Quốc lan truyền các bức ảnh vệ tinh cho thấy sự xuất hiện của hai loại máy bay tàng hình thế hệ mới (J-36 và J-XDS) của Trung Quốc tại một căn cứ bí mật gần bãi thử hạt nhân Lop Nur, Tân Cương.

Theo phân tích của các chuyên gia hàng không quân sự, căn cứ này có thể là một phần của mạng lưới cơ sở thử nghiệm bí mật mà Bắc Kinh sử dụng để phát triển các dòng máy bay tàng hình và không người lái thế hệ mới. Lop Nur, vốn nổi tiếng là địa điểm thử hạt nhân trong quá khứ, nằm ở vùng sa mạc phía đông Tân Cương - nơi lý tưởng để tiến hành các hoạt động quân sự tuyệt mật mà khó bị phát hiện.

Hình ảnh vệ tinh khác cung cấp cái nhìn tổng quan về toàn bộ căn cứ bí mật gần Lop Nur (Ảnh chụp ngày 3/11).

Hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy hàng loạt hạng mục hạ tầng mới đang được hoàn thiện, bao gồm đường băng mở rộng, nhà chứa máy bay quy mô lớn, hệ thống radar và các khu vực bảo dưỡng kỹ thuật. Sự xuất hiện của hai mẫu máy bay được cho là J-36 và J-XDS tại địa điểm này làm dấy lên suy đoán đây có thể là trung tâm thử nghiệm quan trọng dành cho các dòng tiêm kích và máy bay không người lái thế hệ tiếp theo của Trung Quốc.

Quan sát bức ảnh vệ tinh chụp hôm 27/8 có thể dễ dàng nhận dạng chiếc J-36 với thiết kế tam giác lớn, cùng lớp sơn ngụy trang đặc trưng. Đây là bằng chứng rõ nét đầu tiên về hoạt động thử nghiệm của máy bay tại khu vực này.

Máy bay J-36 xuất hiện trên đường băng tại căn cứ bí mật (Ảnh chụp ngày 27/8).

Hình ảnh vệ tinh chụp ngày 13/9 cho thấy sự xuất hiện của máy bay J-XDS, đánh dấu lần đầu tiên hai loại máy bay thế hệ mới này cùng được quan sát ở một địa điểm. Đáng chú ý, J-36 và J-XDS trước đây chỉ được phát hiện cất, hạ cánh tại các cơ sở của Thành Đô và Thẩm Dương – hai trung tâm sản xuất máy bay chiến đấu lớn nhất Trung Quốc.

Máy bay J-XDS xuất hiện trên đường băng tại căn cứ bí mật (Ảnh chụp ngày 13/9)

Giới quan sát ước tính J-36 có sải cánh 20m, chiều dài 19m và 3 động cơ với ít nhất hai nguyên mẫu khác biệt đã xuất hiện. Trong khi đó, J-XDS có sải cánh khoảng 15 m, hai động cơ, và được cho là mang thiết kế cánh lambda nhỏ gọn hơn, nhưng vẫn thuộc phân khúc tiêm kích hạng nặng.

Một chi tiết đáng chú ý là mức độ hoạt động gia tăng của căn cứ, được thể hiện qua số lượng phương tiện mặt đất và máy bay di chuyển trong khu vực. Nhiều chuyên gia cho rằng đây là giai đoạn thử nghiệm cường độ cao trước khi các mẫu máy bay này được đưa vào thử nghiệm hoặc sản xuất giới hạn.

Sự phát triển của J-36 và J-XDS, nếu được xác nhận, sẽ củng cố thêm vị thế của Trung Quốc trong cuộc đua công nghệ hàng không quân sự toàn cầu. Trong thập kỷ qua, nước này đã liên tục đạt bước tiến vượt bậc với các dòng tiêm kích tàng hình J-20, J-31 và máy bay ném bom chiến lược H-20. Việc đầu tư vào các căn cứ thử nghiệm mới cho thấy Bắc Kinh không chỉ tập trung vào sản xuất mà còn chú trọng cải tiến, kiểm nghiệm và ứng dụng thực tế của công nghệ quân sự tiên tiến.

Giới quan sát nhận định, căn cứ bí mật gần Lop Nur sẽ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển không quân của Trung Quốc. Với vị trí biệt lập, an ninh cao và khả năng mở rộng, nơi đây được kỳ vọng trở thành trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm và triển khai các dự án chiến thuật tối mật trong nhiều năm tới.

Dù thông tin chính thức về J-36 và J-XDS vẫn chưa được công bố, những hình ảnh vệ tinh mới đã phần nào hé lộ quy mô và tốc độ của chương trình phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu của Trung Quốc.