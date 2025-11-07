Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nga lên tiếng về cáo buộc liên quan đến UAV trên không phận Bỉ

Quỳnh Như

TPO - Đại sứ quán Nga tại Bỉ cho biết Nga không liên quan đến máy bay không người lái trên sân bay và căn cứ quân sự Bỉ. Đồng thời nhấn mạnh Moscow không có bất cứ lợi ích gì khi thực hiện những hành động như vậy.

Hãng thông tấn Tass dẫn thông báo từ Đại sứ quán Nga tại Bỉ cho biết: "Moscow không liên quan đến các máy bay không người lái (UAV) trên không phận Bỉ. Chúng tôi không có lý do hay lợi ích gì để phóng những chiếc UAV này".

Đại sứ quán Nga nhấn mạnh, hành động đúng đắn duy nhất trong những trường hợp như vậy không phải là gây căng thẳng mà là thiết lập mối liên hệ và hợp tác giữa các bên liên quan và Moscow đã sẵn sàng thực hiện điều này.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

"Phía Nga đã nhiều lần nêu rõ lập trường về vấn đề này, bao gồm cả việc tiếp nhận những cáo buộc vô căn cứ liên quan đến vụ việc máy bay không người lái ở Ba Lan. Chúng tôi xin nhắc lại rằng, vào thời điểm đó, mặc dù không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Nga có liên quan, nhưng phía Moscow đã đề nghị tổ chức các cuộc tham vấn liên quan với phía Ba Lan. Tuy nhiên, sáng kiến ​​mang tính xây dựng này đã bị bỏ qua", Đại sứ quán Nga cho biết thêm.

Bình luận về các báo cáo trên phương tiện truyền thông Bỉ nói rằng Nga có thể liên quan đến các chuyến bay không người lái chưa được xác định ở Bỉ, Đại sứ quán Nga cho biết: "Chính phủ Bỉ chưa đưa ra bất kỳ cáo buộc trực tiếp nào đối với Nga. Đây chỉ là những giả định 'rất có khả năng' từ phía họ."

Cả ba sân bay của Bỉ - tại Brussels, Liege và Charleroi - đã phải đóng cửa khoảng hai giờ vào tối 4/11 sau khi phát hiện UAV trên không phận.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Theo Francken báo cáo, các máy bay không người lái không xác định đã được phát hiện trên căn cứ không quân Florennes, nơi máy bay chiến đấu F-35 đang đồn trú và Kleine Brogel, nơi cất giữ vũ khí hạt nhân chiến thuật của Mỹ.

Quỳnh Như
Tass
