Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thị sát tàu sân bay Phúc Kiến

TPO - Trung Quốc đã chính thức đưa tàu sân bay Phúc Kiến - tàu sân bay đầu tiên được trang bị hệ thống phóng điện từ, đi vào biên chế sau nhiều tháng thử nghiệm trên biển.

Thời báo Hoàn Cầu (Global Times) đưa tin, hôm thứ Tư (5/11) lễ biên chế tàu sân bay Phúc Kiến đã diễn ra tại cảng Tam Á, Hải Nam với sự tham dự của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông đã lên tàu để thực hiện chuyến thị sát, nghe báo cáo về năng lực tác chiến của tàu sân bay cũng như việc sử dụng các máy phóng điện từ tiên tiến.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự lễ biên chế và trao cờ cho thuỷ thủ tàu sân bay Phúc Kiến ở tỉnh Hải Nam, ngày 5/11. Ảnh: Xinhua

Tàu Phúc Kiến mang số hiệu 18, là tàu sân bay thứ ba của Trung Quốc và là tàu đầu tiên được thiết kế hoàn toàn trong nước. Được đóng tại xưởng đóng tàu Giang Nam, tàu sân bay Phúc Kiến hạ thủy vào tháng 6/2022 và bắt đầu thử nghiệm trên biển tháng 5/2024.

Theo các nguồn tin mở, tàu có chiều dài 316 mét, rộng 76 mét và lượng giãn nước đầy tải ước tính từ 80.000 đến 85.000 tấn. Tàu có kích thước tương đương với lớp Kitty Hawk của Mỹ. Phúc Kiến cũng là tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc sử dụng máy phóng điện từ, một thiết bị cho phép máy bay tăng tốc trước khi cất cánh khỏi tàu.

Hồi tháng 9, Hải quân Trung Quốc (PLAN) thông báo tàu sân bay Phúc Kiến đã đạt được một bước đột phá khi tổ chức huấn luyện cất cánh và hạ cánh có hỗ trợ máy phóng cho máy bay chiến đấu hạng nặng J-15T, máy bay chiến đấu tàng hình J-35 và máy bay cảnh báo sớm KJ-600.

Chuyên gia quân sự Trung Quốc, Zhang Jun She nhận định, việc tàu sân bay Phúc Kiến đi vào hoạt động cho thấy bước chuyển mình quan trọng của PLAN từ phòng thủ ven bờ sang phòng thủ biển xa.

Cũng theo ông, việc đưa tàu sân bay Phúc Kiến vào hoạt động sẽ mang lại ba thay đổi lớn và bước nhảy vọt về năng lực cho PLAN. Thứ nhất, là việc sử dụng hệ thống máy phóng điện từ cho phép máy bay cất cánh với đầy đủ nhiên liệu và đạn dược, tăng bán kính chiến đấu và nâng cao khả năng tấn công; thứ hai, là sự gia tăng về tần suất xuất kích của tàu sân bay, cũng nhờ vào máy phóng điện từ; thứ ba, là hình thành một hệ thống tác chiến biển xa tích hợp tấn công và phòng thủ cho nhóm tàu ​​sân bay, với việc bổ sung máy bay cảnh báo sớm KJ-600.

Chuyên gia này lưu ý, sau khi tàu sân bay Phúc Kiến đi vào biên chế, Hải quân PLA có thể hình thành đội hình ba tàu sân bay gồm Phúc Kiến, Liêu Ninh và tàu Sơn Đông, hoạt động luân phiên ở các vùng biển xa để tăng cường năng lực phòng thủ và răn đe trên biển.