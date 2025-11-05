Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Trung Quốc xác nhận tạm đình chỉ mức thuế 24% với hàng hóa Mỹ

Bình Giang

TPO - Quốc vụ viện Trung Quốc xác nhận nước này sẽ tạm đình chỉ áp mức thuế bổ sung 24% với hàng hóa Mỹ trong vòng 1 năm, nhưng giữ nguyên mức thuế 10%.

image-2025-11-05-140550773.png
Một tàu hàng ở cảng Hong Kong, Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Ủy ban thuế quan của Quốc vụ viện cũng cho biết Trung Quốc sẽ gỡ bỏ mức thuế 15% với một số mặt hàng nông sản của Mỹ bắt đầu từ ngày 10/11.

Dù mức thuế này được gỡ bỏ, người mua hàng ở Trung Quốc vẫn phải trả mức thuế 13% khi mua đậu tương Mỹ, bao gồm thuế cơ bản 3% đã tồn tại trước đó. Giới thương nhân cho biết điều này khiến đậu tương Mỹ vẫn đắt hơn so với hàng Brazil.

Trước khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức nhiệm kỳ đầu tiên và cuộc chiến thương mại nổ ra, đậu tương là mặt hàng xuất khẩu hàng đầu của Mỹ sang Trung Quốc, với giá trị lên tới 13,8 tỷ USD năm 2016.

Trung Quốc đã gần như ngừng mua nông sản Mỹ trong năm nay, khiến nông dân Mỹ thiệt hại nặng nề. Dữ liệu hải quan cho thấy Trung Quốc chỉ mua khoảng 20% lượng đậu tương từ Mỹ trong năm 2024, giảm mạnh so với mức 41% năm 2016.

Cuộc gặp của Tổng thống Trump với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc tuần trước giúp xoa dịu lo ngại rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể từ bỏ đàm phán để giải quyết chiến tranh thuế quan.

Ông Trump và Nhà Trắng nhanh chóng công bố nội dung cuộc gặp, nhưng Trung Quốc chưa cho biết họ đạt được những gì.

Tập đoàn nhà nước COFCO của Trung Quốc mua 3 lô hàng đậu tương Mỹ ngay trước cuộc gặp, động thái mà các nhà phân tích coi là một tín hiệu thiện chí, cho thấy Bắc Kinh không mong muốn leo thang căng thẳng thương mại.

Tuy vậy, một số nguồn tin trên thị trường nghi ngờ mức nhập đậu tương Mỹ sẽ sớm trở lại mức bình thường.

“Chúng tôi không kỳ vọng các khách hàng Trung Quốc sẽ quay lại thị trường Mỹ với thay đổi chính sách này. Đậu tương Brazil vẫn rẻ hơn, thậm chí khách hàng ngoài Trung Quốc cũng đang chuyển sang hàng Brazil”, một thương nhân Trung Quốc nói với Reuters.

Bình Giang
Reuters
#Thuế quan #Chiến tranh thương mại #Đậu tương Mỹ #Trung Quốc

