Xuất khẩu bứt phá giúp Trung Quốc ‘chơi rắn’ trong cuộc chiến thuế quan với Mỹ

Bình Giang

TPO - Xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 9 vừa qua tăng mạnh, vượt xa mức dự kiến của các chuyên gia. Khả năng chống chịu tốt giúp Bắc Kinh có vị thế tốt hơn trong đợt căng thẳng thương mại mới nhất với Mỹ.

ap25283388795638.jpg
Cảng Thanh Đảo của Trung Quốc. (Ảnh: AP)

Theo số liệu được Cục Hải quan quốc gia Trung Quốc công bố hôm nay (13/10), xuất khẩu của nước này trong tháng 9 tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn nhiều so với mức dự báo 6,6% mà các nhà kinh tế học đưa ra trong khảo sát do Bloomberg thực hiện.

“Xuất khẩu của Trung Quốc vẫn tốt bất kể chính sách thuế quan của Mỹ, nhờ thị trường xuất khẩu đa dạng và năng lực cạnh tranh mạnh mẽ. Tác động hạn chế từ thuế quan của Mỹ lên thương mại tổng thể có thể sẽ khiến Trung Quốc càng cứng rắn hơn khi đàm phán thương mại với Mỹ”, Michelle Lam, một nhà kinh tế học về Trung Quốc tại tập đoàn tài chính Pháp Societe Generale SA, nhận định.

Xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ trong tháng 9 tiếp tục giảm, với mức 27% so với cùng kỳ năm ngoái, sau mức giảm 33,1% trong tháng 7. Hàng xuất khẩu sang nền kinh tế lớn nhất thế giới chỉ chiếm 10,4% tổng kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng.

Để bù đắp sự sụt giảm trong thương mại với Mỹ, Trung Quốc đã đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Xuất khẩu sang Liên minh châu Âu (EU), ASEAN, châu Phi và Mỹ Latinh lần lượt tăng 14,2%, 15,6%, 56,4% và 15,2%.

Sức mua mạnh mẽ của những thị trường ngoài Mỹ cho thấy các doanh nghiệp Trung Quốc có thể ít chịu ảnh hưởng nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục tăng thuế. Xuất khẩu tăng mạnh cũng hỗ trợ nền kinh tế trong nước đối phó với lạm phát và thị trường bất động sản trì trệ.

Trung Quốc dự kiến sẽ công bố dữ liệu hoạt động kinh tế của quý 3 vào ngày 20/10 mà hầu hết các nhà phân tích dự đoán sẽ đi xuống. Tuy nhiên, số liệu tốt trong 2 quý đầu năm vẫn sẽ giúp Trung Quốc đạt được mục tiêu tăng trưởng khoảng 5% trong cả năm.

Nhập khẩu của Trung Quốc trong tháng 9 tăng 7,4%, cao hơn dự kiến, và thặng dư thương mại đạt 90,5 tỷ USD.

“Môi trường bên ngoài hiện nay vẫn ảm đạm và phức tạp. Ngoại thương đối mặt với nhiều khó khăn và bất định. Từ kết quả của năm ngoái, chúng ta cần nỗ lực để ổn định phát triển thương mại trong quý 4”, ông Wang Jun, Phó Cục trưởng Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc, phát biểu với báo chí tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh.

Tuần trước, Trung Quốc công bố hàng loạt biện pháp xuất khẩu đất hiếm, khiến Tổng thống Trump dọa sẽ hủy kế hoạch gặp trực tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC tại Hàn Quốc sắp tới. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng tuyên bố sẽ áp thêm mức thuế 100% lên hàng hóa Trung Quốc, cùng với biện pháp hạn chế “bất kỳ và tất cả phần mềm quan trọng”.

Tuy nhiên, những phát biểu mới nhất của ông Trump cho thấy nhà lãnh đạo Mỹ đã dịu giọng với Bắc Kinh.

Chiều 12/10, ông Trump ám chỉ có thể sẽ không thực hiện lời đe dọa áp thuế. Ông viết trên mạng xã hội Truth Social: "Mọi chuyện sẽ ổn thôi!". Ông gọi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là "một nhà lãnh đạo vĩ đại" và khẳng định hai người có "mối quan hệ tuyệt vời".

Bình Giang
Bloomberg, SCMP
#Trung Quốc #Chiến tranh thương mại #Chiến tranh thuế quan #Cạnh tranh Mỹ - Trung

