Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Mỹ hài lòng với mức thuế 55% áp lên hàng hoá Trung Quốc

Bình Giang

TPO - Mỹ hài lòng với việc duy trì mức thuế khoảng 55% với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, nhưng hy vọng sẽ tạo nên những lĩnh vực thương mại tự do hơn, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer vừa cho biết.

screen-shot-2025-10-01-at-111147-am.png
Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer. (Ảnh: AP)

Phát biểu tại Câu lạc bộ kinh tế New York ngày 30/9, ông Greer cho biết chính quyền của Tổng thống Donald Trump chưa có kế hoạch giảm thuế, dù sắp đến thời hạn chót (10/11) cho thỏa thuận đình chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

"Nếu bạn hỏi tổng thống, 'Chúng ta có thỏa thuận với Trung Quốc không?', ông ấy sẽ nói, 'Vâng, đây là thỏa thuận của chúng ta. Tôi đã áp thuế 55%. Đó là thỏa thuận'. Vì vậy, đó là một hiện trạng tốt", ông Greer nói.

Quan chức này cho biết thêm rằng chính quyền muốn mở rộng thương mại với các mặt hàng không nhạy cảm, như nông sản Mỹ và hàng tiêu dùng Trung Quốc.

"Tôi muốn đạt được một vị thế với họ, để chúng ta có thể giao dịch tự do hơn một chút và theo cách minh bạch hơn một chút", ông nói.

Nếu thoả thuận hoãn tăng thuế không được gia hạn, thuế quan sẽ quay trở lại mức khoảng 145% đối với hàng hoá Mỹ và 125% với phía Trung Quốc, khiến thương mại song phương gần như sẽ dừng hẳn.

Ông Greer xác nhận Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong đã đưa ra nhượng bộ về TikTok khi phái đoàn hai nước gặp nhau tại Madrid vào tháng 9 vừa qua, nhưng phía Mỹ từ chối giảm thuế để đổi lấy quyền kiểm soát ứng dụng này.

Ông cho biết Bắc Kinh giữ lập trường quyết đoán, do nước này vẫn có ảnh hưởng lớn trên thị trường đất hiếm và tinh thần ngoại giao "chiến lang".

"Chúng tôi đang giải quyết vấn đề này. Chúng tôi thường xuyên gặp gỡ họ", ông Greer cho biết. Quan chức này khẳng định, việc trao đổi chặt chẽ giúp hai bên tránh những bất ngờ về chính sách.

Bình Giang
Reuters, AP
#Thuế quan #Chiến tranh thương mại #Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung #Thương chiến Mỹ - Trung

Xem thêm

Cùng chuyên mục