Thế giới

Google News

Tổng thống Mỹ Trump bất ngờ thông báo tăng thuế lên tới 100% với nhiều mặt hàng

Bình Giang

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ áp thuế nhập khẩu 100% với dược phẩm, 50% với tủ bếp và bàn trang điểm phòng tắm, 30% với đồ nội thất bọc nệm và 25% với xe tải hạng nặng từ ngày 1/10.

ap25268560120183.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Các bài đăng trên trang mạng xã hội của nhà lãnh đạo Mỹ ngày 26/9 cho thấy chính sách thuế quan của ông không dừng lại ở những khuôn khổ thương mại và mức thuế áp dụng từ tháng 8.

Dù ông Trump không đưa ra lý do pháp lý cho việc áp thuế, nhưng nhà lãnh đạo này bị cho là đã vượt quá giới hạn với tuyên bố trên Truth Social rằng việc áp thuế lên tủ bếp và ghế sofa nhập khẩu là cần thiết "vì an ninh quốc gia và những lý do khác".

Từ tháng 4, dựa vào Đạo luật Mở rộng Thương mại năm 1962, chính quyền Tổng thống Trump mở một cuộc điều tra theo Mục 232 về tác động của việc nhập khẩu dược phẩm và xe tải lên an ninh quốc gia của Mỹ.

Từ tháng 3, Bộ Thương mại Mỹ mở một cuộc điều tra theo Mục 232 đối với gỗ và gỗ xẻ, dù chưa rõ liệu mức thuế quan mà ông Trump vừa tuyên bố áp với đồ nội thất có bắt nguồn từ cuộc điều tra đó hay không.

Các loại thuế nhập khẩu mới này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến người tiêu dùng Mỹ khi giá bán tăng cao và làm giảm việc làm.

"Chúng ta đã bắt đầu thấy giá hàng hóa dẫn đến lạm phát cao hơn", Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell cảnh báo trong cuộc họp báo gần đây. Ông cho biết chi phí hàng hóa cao hơn chiếm "phần lớn" hoặc có thể "toàn bộ" mức tăng lạm phát trong năm nay.

Tổng thống Trump liên tục gây áp lực buộc ông Powell từ chức, yêu cầu Fed giảm lãi suất mạnh hơn vì lạm phát không còn là mối lo ngại nữa. Tuy nhiên, các quan chức Fed vẫn thận trọng với việc giảm lãi suất vì tính bất ổn do thuế quan gây ra.

Trong bài đăng trên Truth Social, ông Trump cho biết thuế quan áp với dược phẩm sẽ không được tính với những công ty đang và sẽ xây nhà máy sản xuất tại Mỹ. Chưa rõ mức thuế quan sẽ áp dụng như thế nào với các công ty đã có nhà máy tại Mỹ.

Theo thống kê chính thức, Mỹ nhập khẩu gần 233 tỷ USD dược phẩm và các sản phẩm y tế năm 2024. Khả năng giá một số loại thuốc tăng gấp đôi có thể gây sốc cho cử tri.

Theo Nhà Trắng, mối đe dọa về thuế quan đã thúc đẩy nhiều công ty dược phẩm lớn như Johnson & Johnson, AstraZeneca, Roche, Bristol Myers Squibb và Eli Lilly, cùng nhiều công ty khác, công bố kế hoạch đầu tư vào sản xuất tại Mỹ.

Mức thuế mới áp với tủ bếp có thể làm tăng thêm chi phí cho các nhà thầu xây dựng, vào thời điểm nhiều người tìm mua nhà cảm thấy không đủ khả năng chi trả do tình trạng thiếu hụt nhà ở và lãi suất thế chấp cao.

Ông Trump cho rằng xe tải hạng nặng và phụ tùng sản xuất ở nước ngoài đang gây tổn hại cho các nhà sản xuất trong nước.

"Các nhà sản xuất xe tải lớn như Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks và các công ty khác, sẽ được bảo vệ trước sự tấn công dữ dội từ những gián đoạn từ bên ngoài", ông Trump viết trong bài đăng.

Ông Trump từ lâu luôn khẳng định thuế quan là chìa khóa để buộc các công ty đầu tư nhiều hơn vào nhà máy trong nước. Ông bác bỏ lo ngại rằng các nhà nhập khẩu sẽ chuyển phần lớn chi phí thuế sang người tiêu dùng và doanh nghiệp dưới hình thức giá cao hơn.

Bình Giang
AP
#Thuế đối ứng #Chiến tranh thương mại #Xuất khẩu gỗ #Xe tải #Dược phẩm #Donald Trump #Tổng thống Trump

