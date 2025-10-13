Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Tổng thống Mỹ Trump dịu giọng sau khi dọa áp thuế 100% với Trung Quốc

Bình Giang

TPO - Các chỉ số chứng khoán Mỹ vừa tăng điểm sau đợt bán tháo, nhờ phát biểu của Tổng thống Donald Trump: "Đừng lo lắng về Trung Quốc".

screen-shot-2025-10-13-at-85136-am.png
Các tàu chở container hàng hoá tại cảng Dương Sơn thuộc thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. (Ảnh: Global Times)

Chỉ số Dow Jones tăng 0,8%, S&P 500 tăng 1,04% và Nasdaq tăng 1,34%.

Cuối tuần trước, các chỉ số chứng khoán Mỹ giảm mạnh sau khi ông Trump tuyên bố sẽ áp thêm mức thuế 100% với hàng hóa Trung Quốc, dự kiến ​​có hiệu lực từ ngày 1/11, nâng mức thuế đánh vào hàng Trung Quốc lên 130%.

Nhưng đến chiều 12/10, ông Trump ám chỉ có thể sẽ không thực hiện lời đe dọa áp thuế. Ông viết trên mạng xã hội Truth Social: "Mọi chuyện sẽ ổn thôi!"

Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một để đến Israel, nhà lãnh đạo Mỹ gọi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là "một nhà lãnh đạo vĩ đại" và khẳng định hai người có "mối quan hệ tuyệt vời".

Sắc thái này trái ngược với tuyên bố mà Tổng thống Mỹ Trump đưa ra tuần trước, khi ông nói rằng Trung Quốc đang "trở nên rất thù địch" sau khi Bắc Kinh tăng cường hạn chế xuất khẩu đất hiếm.

Bắc Kinh tuyên bố sẽ áp biện pháp trả đũa nếu ông Trump không rút lại lời đe dọa áp thuế.

"Lập trường của Trung Quốc là nhất quán. Chúng tôi không muốn chiến tranh thuế quan nhưng chúng tôi cũng không sợ một cuộc chiến như vậy", Bộ Thương mại Trung Quốc nêu rõ trong tuyên bố đưa ra ngày 12/10.

Việc tiếp tục tăng thuế có thể phá hỏng những tiến triển mà hai bên đã đạt được sau nhiều tháng thương lượng. Chưa rõ liệu ông Trump có rút lại lời đe dọa áp thuế trước thời hạn ngày 1/11 hay không.

Khi được hỏi về thời hạn này, ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ: "Hãy xem điều gì sẽ xảy ra".

Xuất hiện trong chương trình của Fox News ngày 12/10, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết Mỹ "không được thông báo" trước về việc Trung Quốc tăng cường hạn chế xuất khẩu, mặc dù người phát ngôn của Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định nước này đã thông báo cho "các quốc gia và khu vực liên quan".

Bình Giang
CNN
#Chiến tranh thương mại #Chiến tranh thuế quan #Thương chiến #Donald Trump #Tổng thống Trump #Trung Quốc

