Tổng thống Mỹ Trump vẫn muốn gặp Tổng thống Nga Putin tại Hungary

TPO - Trong cuộc gặp với Thủ tướng Hungary Viktor Orban, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hội nghị thượng đỉnh giữa ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn có thể diễn ra tại Budapest.

Tổng thống Trump trước đó đã hủy bỏ cuộc gặp dự kiến với Tổng thống Putin tại thủ đô Budapest của Hungary, nói rằng ông cảm thấy cuộc gặp chưa thể giúp chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine. Cả Điện Kremlin và Nhà Trắng sau đó đều nhấn mạnh, rằng các cuộc đàm phán đã bị hoãn lại chứ không phải bị hủy bỏ.

"Luôn có một cơ hội, một cơ hội rất tốt", ông Trump nói với các nhà báo khi được hỏi về vấn đề này trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Hungary Viktor Orban tại Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ né tránh câu hỏi về việc liệu hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Putin có thể diễn ra trước cuối năm nay hay không, nhưng vẫn khẳng định ông muốn gặp Tổng thống Nga tại thủ đô Hungary vào thời điểm thích hợp. "Nếu có thể, tôi muốn gặp ông ấy ở Budapest", ông Trump nói.

Khi được hỏi về trở ngại chính trong việc tổ chức một cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Trump nói rằng cả Nga và Ukraine đều chưa sẵn sàng cho hòa bình. "Vấn đề cơ bản là họ vẫn chưa muốn dừng lại", Tổng thống Mỹ nói với các nhà báo và cho biết cuộc xung đột đang gây ra "những tổn thất lớn cho cả hai nước".

Mátxcơva đã nhiều lần tuyên bố sẵn sàng cho các cuộc đàm phán hòa bình, miễn là tình hình thực địa được xem xét và nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột được giải quyết. Nga cũng đã bác bỏ lời kêu gọi ngừng bắn của phương Tây dọc theo tiền tuyến hiện tại, lập luận rằng việc chấm dứt xung đột sẽ đòi hỏi một giải pháp lâu dài chứ không phải một lệnh ngừng bắn tạm thời.

Trong khi đó, Thủ tướng Orban tỏ ra lạc quan hơn khi nói về hội nghị thượng đỉnh tiềm năng. Theo ông, "vẫn còn một hoặc hai vấn đề chưa được giải quyết trong các cuộc đàm phán Mỹ - Nga" về việc giải quyết xung đột ở Ukraine. "Nếu những vấn đề này được giải quyết, một hội nghị thượng đỉnh hòa bình tại Budapest có thể diễn ra trong vòng vài ngày", ông nói với các nhà báo trên đường đến Washington hôm 6/11.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Hungary Viktor Orban trong cuộc gặp tại Nhà Trắng ngày 7/11. (Ảnh: Reuters)

Hungary được miễn trừ khỏi lệnh trừng phạt của Mỹ

Phát biểu từ Nhà Trắng, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết, Tổng thống Mỹ Trump đã đồng ý miễn trừ cho Budapest khỏi các lệnh trừng phạt của Washington đối với dầu mỏ Nga.

Theo ông Orban, thỏa thuận này đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng liên tục và giá cả phải chăng cho Hungary, đồng thời bảo vệ chính sách lâu dài của nước này về việc giảm chi phí tiện ích.

“Điều đầu tiên và quan trọng nhất là chúng tôi bảo vệ được việc giảm chi phí tiện ích”, ông Orban nói. “Vì vậy, Hungary sẽ tiếp tục có giá năng lượng thấp nhất châu Âu”.

Trước đó trong ngày, Tổng thống Trump nói rằng, vị trí địa lý và khả năng tiếp cận hạn chế với các nguồn năng lượng thay thế của Hungary là lý do chính đáng cho một ngoại lệ. "Chúng tôi đang xem xét điều này vì Hungary rất khó lấy dầu khí từ các khu vực khác", ông nói. "Đó là một quốc gia lớn, nhưng họ không có biển. Họ không có cảng. Và vì vậy, họ đang gặp phải một vấn đề khó khăn”.

Trong khi đó, theo ông Trump, các nước Liên minh Châu Âu (EU) khác đang ở trong một vị thế khác. Ông nhắc lại lời chỉ trích lâu nay về việc các đồng minh châu Âu phụ thuộc vào năng lượng của Nga trong khi lại được hưởng lợi từ sự hỗ trợ an ninh của Mỹ. "Nhiều nước trong số họ không gặp phải những vấn đề đó. Nhưng họ mua rất nhiều dầu khí từ Nga. Và như họ biết, tôi rất lo ngại về điều đó", ông nói.

Tháng trước, Washington đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với các tập đoàn năng lượng khổng lồ của Nga là Rosneft và Lukoil, cả hai đều xuất khẩu dầu sang Hungary và Slovakia. Hungary đã yêu cầu được miễn trừ, với lý do nước này thiếu các lựa chọn thay thế khả thi, và các lệnh trừng phạt này sẽ gây tổn hại đến nền kinh tế của họ. Thủ tướng Orban mô tả các lệnh trừng phạt là một "sai lầm" và cảnh báo rằng chúng có thể làm tê liệt nguồn cung cấp năng lượng của Hungary.

Hungary là một trong những quốc gia thành viên EU phản đối mạnh mẽ nhất các lệnh trừng phạt rộng rãi đối với Nga. Ông Orban đã nhiều lần lập luận rằng năng lượng nên nằm ngoài phạm vi tranh chấp chính trị và an ninh của châu Âu không thể đánh đổi bằng sự ổn định kinh tế.