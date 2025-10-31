Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Thủ tướng Hungary gặp Tổng thống Mỹ, bàn về quan hệ với Nga

Minh Hạnh

TPO - Thủ tướng Hungary Viktor Orban sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 7/11 tại Washington và dự định thảo luận về lộ trình dẫn đến một hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ, cũng như các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Nga, ông Gergely Gulyas - Chánh văn phòng của Thủ tướng Orban cho biết.

odymo4b5gfj6rmc4vcbgiognde.jpg
Thủ tướng Hungary Viktor Orban và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Theo chánh văn phòng, hai nhà lãnh đạo sẽ ký kết các thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp quốc phòng, kinh tế và tài chính. Một số thỏa thuận đã được đàm phán, trong khi các cuộc thảo luận khác vẫn đang diễn ra.

Thủ tướng Orban trước đó nói rằng, ông đặt mục tiêu ký một thỏa thuận kinh tế rộng rãi với Washington để bù đắp tác động của thuế quan Mỹ đối với Liên minh châu Âu.

Đáng chú ý, chánh văn phòng Gulyas cho biết, ông Orban và ông Trump cũng có thể sẽ thảo luận về kế hoạch hướng tới một cuộc gặp Mỹ - Nga nhằm làm trung gian cho hòa bình ở Ukraine.

Trong tháng này, Tổng thống Trump nói rằng ông sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thủ đô của Hungary. Tuy nhiên, cuộc gặp đã bị hoãn lại sau khi Nga bác bỏ lệnh ngừng bắn.

Thủ tướng Orban trước đó cho biết trong cuộc gặp sắp tới với Tổng thống Trump, ông sẽ thảo luận về các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với các công ty dầu mỏ Lukoil và Rosneft của Nga.

Theo Chánh văn phòng Gulyas, các lệnh trừng phạt này không ảnh hưởng trực tiếp đến việc nhập khẩu dầu của Hungary. Mục tiêu của Hungary là duy trì nhập khẩu dầu và tìm kiếm sự miễn trừ khỏi các biện pháp trừng phạt.

"Mục tiêu của chúng tôi là Hungary nên được miễn trừ khỏi các lệnh trừng phạt của Mỹ để việc mua khí đốt và dầu thô của Nga có thể tiếp tục một cách ổn định", ông Gulyas nói.

Minh Hạnh
Reuters
