Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Mỹ sẽ thiết lập sự hiện diện quân sự tại thủ đô Syria?

Minh Hạnh

TPO - Mỹ đang chuẩn bị thiết lập sự hiện diện quân sự tại một căn cứ không quân ở Damascus để hỗ trợ thực hiện một hiệp ước an ninh mà Washington làm trung gian giữa Syria và Israel, 6 nguồn thạo tin tiết lộ với Reuters.

yps32b6rgzlnlb2ulugtlcw53a.jpg
Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa. (Ảnh: Reuters)

Kế hoạch của Mỹ về sự hiện diện tại thủ đô Damascus của Syria sẽ là dấu hiệu cho thấy Washington đang điều chỉnh chiến lược với Syria sau sự sụp đổ của nhà lãnh đạo lâu năm Bashar al-Assad, một đồng minh của Iran, vào năm ngoái.

Một quan chức chính quyền Mỹ cho biết, nước này đang "liên tục đánh giá các biện pháp cần thiết tại Syria để đối phó với Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng một cách hiệu quả".

Căn cứ không quân Damascus nằm ở cửa ngõ vào các khu vực miền Nam Syria, nơi dự kiến ​​sẽ hình thành nên một khu phi quân sự theo hiệp ước giữa Israel và Syria. Hiệp ước này đang được chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian.

Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Syria chưa công khai bình luận về kế hoạch trên.

Một quan chức phương Tây tiết lộ, Lầu Năm Góc đã đẩy nhanh kế hoạch trong hai tháng qua, với một số nhiệm vụ trinh sát đến căn cứ ở Damascus.

Theo nguồn tin quân sự Syria, quân đội Mỹ đã bay đến căn cứ bằng máy bay vận tải quân sự C-130 để đảm bảo đường băng có thể sử dụng được. Một nhân viên bảo vệ tại căn cứ nói với Reuters, rằng máy bay Mỹ đã hạ cánh tại đó như một phần của "cuộc thử nghiệm".

Nguồn tin cũng cho biết, các cuộc đàm phán kỹ thuật tập trung vào việc sử dụng căn cứ cho các hoạt động hậu cần, giám sát, tiếp nhiên liệu và nhân đạo. Tuy nhiên, Syria vẫn sẽ giữ hoàn toàn chủ quyền đối với cơ sở này.

Hiện vẫn chưa rõ khi nào quân nhân Mỹ sẽ được điều động đến căn cứ.

Mỹ đã có quân đội đồn trú ở đông bắc Syria, như một phần trong nỗ lực kéo dài một thập kỷ nhằm hỗ trợ lực lượng do người Kurd lãnh đạo chống lại IS. Hồi tháng 4, Lầu Năm Góc cho biết sẽ giảm một nửa số quân đồn trú ở đây xuống còn 1.000 người.

Tổng thống lâm thời Sharaa đã nói rằng bất kỳ sự hiện diện quân sự nào của Mỹ cũng nên được thỏa thuận với nhà nước Syria mới. Các quan chức Mỹ và Syria xác nhận, Syria sắp gia nhập liên minh chống IS toàn cầu do Mỹ lãnh đạo.

Theo kế hoạch, Tổng thống Trump sẽ gặp Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa tại Nhà Trắng trong vài ngày tới.

Mỹ đã nỗ lực trong nhiều tháng để đạt được một hiệp ước an ninh giữa Israel và Syria, hai đối thủ lâu năm. Mỹ hy vọng sẽ công bố một thỏa thuận tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 9, nhưng các cuộc đàm phán đã gặp trở ngại vào phút chót.

Một nguồn tin Syria am hiểu các cuộc đàm phán nói với Reuters, rằng Washington đang gây áp lực buộc Syria phải đạt được thỏa thuận trước cuối năm nay, và có thể trước chuyến đi của ông Sharaa tới Washington.

Minh Hạnh
Reuters
#Mỹ #Syria #Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa #căn cứ không quân Damascus

Xem thêm

Cùng chuyên mục