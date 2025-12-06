Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Nga: Chechnya bị tấn công, nhà lãnh đạo Ramzan Kadyrov tuyên bố sẽ trả đũa Ukraine

Minh Hạnh

TPO - Lãnh đạo Cộng hòa Chechnya (thuộc Nga) Ramzan Kadyrov tuyên bố sẽ trả đũa sau khi một máy bay không người lái của Ukraine được cho là đã tấn công và làm hư hại một tòa nhà cao tầng ở Grozny - thủ phủ Chechnya.

i5g74orinrkk5ouczmngd57cza.jpg
Lãnh đạo Cộng hòa Chechnya Ramzan Kadyrov. (Ảnh: Reuters)

Trong bài đăng trên Telegram ngày 5/12, ông Kadyrov cho biết, vụ tấn công không gây ra thương vong. Ông gọi đây là động thái “không mang ý nghĩa chiến thuật”.

"Bắt đầu từ ngày mai và trong suốt tuần tới, Ukraine sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc", ông Kadyrov viết, nhưng không tiết lộ chi tiết.

Ukraine từng tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào một số địa điểm ở Chechnya, bao gồm một doanh trại cảnh sát và một học viện huấn luyện quân sự.

Hôm 4/12, ông Kadyrov cho biết, một máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công Grozny, nhằm vào một tòa nhà nơi đặt một trung đoàn cảnh sát đặc nhiệm.

Ngày 29/10, mái của một trung tâm huấn luyện quân sự tại thành phố Gudermes của Chechnya đã bị cháy trong vụ tấn công bằng máy bay không người lái đầu tiên của Ukraine nhằm vào Chechnya kể từ khi xung đột bùng phát.

Lực lượng Chechnya được cho là cũng tham gia chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Minh Hạnh
Reuters
#Nga #Ukraine #Cộng hòa Chechnya #máy bay không người lái

