Tổng thống Pháp nhận được gì từ chuyến thăm đặc biệt đến Trung Quốc?

TPO - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đến Thành Đô - thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), một cử chỉ hiếm hoi dường như dành riêng cho lãnh đạo Pháp, cho thấy sự tập trung của Bắc Kinh vào Paris trong mối quan hệ với Liên minh châu Âu (EU).

Đây là chuyến thăm cấp nhà nước thứ tư của Tổng thống Pháp Macron tới Trung Quốc. Ngoài các quan chức chính phủ, phái đoàn của ông cũng bao gồm lãnh đạo một số tập đoàn lớn nhất của Pháp.

Các nhà đầu tư đang theo dõi xem, liệu một ngày bắt đầu bằng việc Tổng thống Pháp thăm Công viên Hồ Jincheng, sau đó cùng Chủ tịch Tập Cận Bình đến một di tích lịch sử, sẽ kết thúc bằng những thỏa thuận thương mại lớn hay sự tan băng trong quan hệ Trung Quốc - EU.

Reuters coi chuyến thăm Thành Đô là một biệt lệ mà Chủ tịch Trung Quốc dành cho Tổng thống Pháp. Ngay cả khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có chuyến thăm mang tính bước ngoặt tới Trung Quốc trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông vào năm 2017, và Chủ tịch Tập Cận Bình đã chiêu đãi ông một bữa tối riêng tư tại Tử Cấm Thành, thì chuyến thăm này vẫn chỉ giới hạn ở thủ đô Trung Quốc.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng hai phu nhân thăm Di tích Dujiangyan - được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới - ở Tứ Xuyên vào sáng 5/12, trong khuôn khổ chuyến thăm ba ngày tới Trung Quốc của ông Macron. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, một cuộc hội đàm tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc hôm 4/12 đã giúp hai nước đạt được 12 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực như già hóa dân số, năng lượng hạt nhân và bảo tồn gấu trúc.

Theo Reuters, Bắc Kinh coi mối quan hệ hữu nghị với Pháp là một cách để mở rộng tầm ảnh hưởng của mình trong Liên minh châu Âu gồm 27 thành viên, nhưng lại khó có thể đưa ra những nhượng bộ lớn cho Paris.

Ví dụ, nhà lãnh đạo Trung Quốc được cho là sẽ không ký đơn đặt hàng 500 máy bay Airbus mà Pháp mong đợi từ lâu, vì điều đó sẽ làm giảm đòn bẩy của Trung Quốc trong các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ - quốc gia đang thúc đẩy các cam kết mới với Boeing.

Ông Tập Cận Bình cũng khó có thể nới lỏng các quy định đối với các nhà sản xuất rượu cognac hoặc nhà sản xuất thịt lợn của Pháp, vì lo ngại sẽ làm suy yếu vị thế đàm phán của Bắc Kinh với Brussels về thuế quan đối với xe điện do Trung Quốc sản xuất.

Chủ tịch Tập Cận Bình càng không thể đưa ra cho Tổng thống Pháp Macron một quyết định mang tính đột phá về xung đột ở Ukraine, khi Trung Quốc gần đây tái khẳng định sự ủng hộ đối với Nga.

Ông Macron phát biểu trước các sinh viên Đại học Tứ Xuyên. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, Tổng thống Pháp sẽ có được chiến thắng về mặt danh tiếng, khi ông nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ các sinh viên tại Đại học Tứ Xuyên. Những sinh viên này đã lắng nghe bài phát biểu của Tổng thống Macron, trong đó ông kêu gọi Trung Quốc xem xét lại vai trò của mình trong các vấn đề toàn cầu.

"Chúng ta đang ở thời điểm rạn nứt chưa từng có", Tổng thống Macron nói. "Thế giới mà chúng ta xây dựng sau Thế chiến II, dựa trên cái mà chúng ta gọi là chủ nghĩa đa phương và sự hợp tác giữa các cường quốc, đang rạn nứt và tan vỡ."

Ông Macron cũng dường như chỉ trích quan điểm của Trung Quốc rằng quyền lực của phương Tây đang suy yếu.

"Nhiều người sẽ cố gắng nói với bạn rằng châu Âu đã già cỗi", ông nói. "Rằng các nước giàu trong G7 rất kiêu ngạo. Rằng phương Tây đang coi thường Nam Bán cầu. Nhưng tất cả những điều đó là không đúng”.