Tổng thống Pháp đến Trung Quốc bàn về Ukraine

TPO - Hôm nay (4/12), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, để thúc giục Trung Quốc hỗ trợ đạt được lệnh ngừng bắn tại Ukraine và bàn về quan hệ thương mại.

Lễ đón Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Bắc Kinh. (Ảnh: AP)

Tổng thống Pháp Macron và Phu nhân Brigitte được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viện đón tiếp trọng thể tại Đại lễ đường Nhân dân.

Đây là chuyến thăm Trung Quốc lần thứ 4 của Tổng thống Pháp kể từ khi nhậm chức năm 2017. Trong chuyến thăm lần này, ông dự kiến sẽ gặp Thủ tướng Lý Cường trước khi tới Thành Đô, nơi hai con gấu mà Trung Quốc cho Pháp mượn đã được trả về gần đây.

Nhà lãnh đạo Pháp đang muốn thuyết phục Bắc Kinh ủng hộ và thúc đẩy lệnh ngừng bắn tại Ukraine, khi cuộc xung đột Nga - Ukraine bước sang mùa đông thứ tư.

“Tôi hy vọng Trung Quốc sẽ tham gia lời kêu gọi và nỗ lực của chúng tôi nhằm đạt được, sớm nhất có thể, ít nhất một lệnh ngừng bắn dưới dạng tạm dừng tấn công vào hạ tầng trọng yếu”, ông Macron phát biểu.

Ông Tập không trực tiếp đáp lại lời kêu gọi này, nhưng cho biết: “Trung Quốc ủng hộ mọi nỗ lực hướng tới hòa bình” và kêu gọi cần có một thỏa thuận mà các bên đều chấp nhận được.

Ông Tập cũng thông báo Trung Quốc sẽ hỗ trợ 100 triệu USD để hỗ trợ nhân đạo và tái thiết Dải Gaza.

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh rằng, Trung Quốc và Pháp cần xây dựng lòng tin chính trị, hỗ trợ lẫn nhau và thể hiện “tính độc lập” trong bối cảnh thế giới biến động.

“Dù môi trường bên ngoài thay đổi ra sao, hai bên - với tư cách những cường quốc lớn - phải duy trì sự độc lập chiến lược, thấu hiểu lẫn nhau và ủng hộ nhau trong các vấn đề cốt lõi”, ông Tập nói.

Trung Quốc thường kêu gọi đối thoại hòa bình và tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia, nhưng không đứng về phía phương Tây để chỉ trích Nga vì chiến dịch quân sự đặc biệt từ năm 2022.

Các chính phủ phương Tây cho rằng Bắc Kinh hỗ trợ Nga về kinh tế để tiếp tục chiến dịch quân sự, bao gồm cung cấp linh kiện quân sự cho ngành công nghiệp quốc phòng Nga.

Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Pháp trong Đại lễ đường Nhân dân. (Ảnh: AP)

Chuyến thăm kéo dài 3 ngày của ông Macron tới Bắc Kinh diễn ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky có mặt tại Paris để kêu gọi châu Âu tiếp tục ủng hộ Kiev. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục thúc đẩy kế hoạch chấm dứt cuộc xung đột.

“Chúng tôi có chung quan điểm, rằng chiến sự cần kết thúc một cách công bằng”, ông Zelensky phát biểu sau cuộc họp với ông Macron ngày 1/12.

Trong chuyến thăm này, Tổng thống Pháp cũng bàn về thương mại với Trung Quốc, trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) đang bị thâm hụt thương mại tới 357 tỷ USD với nền kinh tế số 2 thế giới.

Ông Macron nhiều lần kêu gọi EU giảm phụ thuộc vào Trung Quốc và “ưu tiên châu Âu” trong lĩnh vực công nghệ. Tháng trước, ông phát biểu tại một hội nghị, rằng châu Âu không muốn trở thành “chư hầu” của các tập đoàn công nghệ Mỹ và Trung Quốc.

Thành Đô là điểm cuối cùng trong chuyến thăm kéo dài đến ngày 5/12 của ông Macron.

Tuần trước, hai con gấu trúc mà Trung Quốc cho Pháp mượn đã được đưa về quê hương trong một khu bảo tồn. Đại sứ quán Trung Quốc cho biết sẽ sớm gửi những con gấu mới sang.

Chính phủ Pháp cho biết, việc đưa Thành Đô vào lịch trình là điều “rất hiếm trong nghi thức ngoại giao Trung Quốc” và được Tổng thống Macron “đánh giá rất cao”.

Trong chuyến thăm Trung Quốc lần trước, ông Macron được các sinh viên ở Quảng Châu chào đón nồng nhiệt và tranh nhau chụp ảnh selfie.