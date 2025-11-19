Tổng thống Pháp nói châu Âu từ chối phụ thuộc công nghệ của Trung Quốc và Mỹ

TPO - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết châu Âu không muốn phụ thuộc vào các công ty công nghệ của Mỹ và Trung Quốc, mà muốn phát triển giải pháp của riêng mình.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: Reuters)

"Châu Âu không muốn trở thành khách hàng của các doanh nghiệp lớn hoặc giải pháp lớn được cung cấp bởi Mỹ hoặc Trung Quốc, chúng tôi muốn thiết kế các giải pháp của riêng mình", Tổng thống Macron phát biểu tại hội nghị ở Berlin. Ông nói thêm rằng lập trường này thể hiện việc "từ chối làm chư hầu".

Phát biểu được Tổng thống Macron đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh châu Âu về chủ quyền kỹ thuật số, nơi quy tụ các nhà lãnh đạo và bộ trưởng công nghệ từ khắp lục địa, trong đó có Thủ tướng Đức Friedrich Merz.

"Tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng ‘ưu tiên châu Âu’ cần phải trở thành nguyên tắc chỉ đạo của chúng ta, bắt đầu từ việc mua sắm công… Bởi vì sao? Người Trung Quốc có tính độc quyền của Trung Quốc… và người Mỹ có sự ưa chuộng rất mạnh mẽ đối với hàng Mỹ”, ông nói.

Nhà lãnh đạo Pháp cho rằng cần phải thay đổi trọng tâm khi nói đến cách tiếp cận của Liên minh châu Âu (EU) về pháp lý trong lĩnh vực này.

“Trong vài năm qua, chúng tôi đã ưu tiên việc quản lý các công ty trong nước. Chúng ta phải đổi mới trước khi quản lý”, ông nói.

Tổng thống Macron cũng nhấn mạnh những lợi ích mà châu Âu phải có để đạt được quyền tự chủ trong lĩnh vực công nghệ.

“Bạn không thể dành sức mạnh kinh tế của mình cho ‘Bảy ông trùm’”, Tổng thống Macron nói, ngụ ý nói đến những gã khổng lồ công nghệ Mỹ gồm: Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia và Tesla.

“Hơn thế nữa, bạn không thể giao phó toàn bộ hoạt động của nền dân chủ của mình cho họ… Điều đó thật không thể chịu đựng nổi”, Tổng thống Pháp nói thêm.

Ngày 18/11, Thủ tướng Đức Friedrich Merz kêu gọi châu Âu “hợp lực và xây dựng con đường số của riêng mình, và con đường này phải dẫn đến chủ quyền số”.

“Chủ quyền số có cái giá của nó, nhưng cái giá của sự phụ thuộc vào số hóa còn cao hơn nữa”, ông nói.

Thủ tướng Merz cho biết các công ty đã cam kết đầu tư 12 tỷ euro (13,9 tỷ USD) cho tương lai số của châu Âu tại hội nghị lần này, nhưng không nêu cụ thể.

Châu Âu đang hưởng ứng lời kêu gọi tự tạo con đường số của riêng mình, khi những lo ngại về sự thống trị công nghệ của Mỹ và chủ trương “nước Mỹ trên hết” ngày càng gia tăng.

Dẫu vậy, một quan chức cấp cao của Văn phòng Tổng thống Pháp trước đó khẳng định hội nghị lần này không phải là để “đối đầu” với Mỹ hay Trung Quốc, mà nhằm bảo vệ “chủ quyền cốt lõi của chúng tôi”.

Lời kêu gọi của các nhà lãnh đạo được đưa ra trước khi EU chuẩn bị đề xuất bãi bỏ các quy định về AI và bảo vệ dữ liệu, một động thái được các doanh nghiệp hoan nghênh nhưng bị những người ủng hộ quyền riêng tư chỉ trích.

Ngày càng có nhiều lời kêu gọi các công ty châu Âu nên được giao nhiệm vụ xử lý dữ liệu nhạy cảm của công dân trong lục địa, thay vì giao cho các tập đoàn điện toán đám mây nước ngoài.

Quan chức phụ trách kỹ thuật số của EU tuyên bố các dịch vụ đám mây của Amazon và Microsoft có thể sẽ phải đối mặt với quy tắc cạnh tranh nghiêm ngặt hơn ở châu Âu trong thời gian tới.