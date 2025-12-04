Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Sau cuộc gặp Nga - Mỹ, Tổng thống Donald Trump nói con đường hòa bình của Ukraine 'vẫn chưa rõ ràng'

Minh Hạnh

TPO - Phát biểu sau cuộc đàm phán giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và phái đoàn Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận, con đường sắp tới trong các cuộc đàm phán hòa bình Ukraine “vẫn chưa rõ ràng”.

v5a5xramgblw7pmuwryobrv4iu.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Đầu tuần này, phái đoàn Mỹ do Đặc phái viên Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Trump - Jared Kushner - dẫn đầu đã có cuộc đàm phán kéo dài gần 5 giờ với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Mátxcơva.

Phát biểu ngày 3/12 từ Phòng Bầu dục, Tổng thống Trump cho biết, đặc phái viên Witkoff và con rể Kushner đã thông báo cho ông về kết quả đàm phán và nói với ông rằng ấn tượng của họ từ Tổng thống Nga Putin là "Mátxcơva muốn đạt được một thỏa thuận".

Tuy nhiên, những gì xảy ra bây giờ vẫn chưa rõ ràng. “Tôi không thể nói cho các bạn kết quả của cuộc gặp đó, vì cần hai người để khiêu vũ. Chúng tôi cũng đã có một số tín hiệu khá tốt với Ukraine”, ông Trump nói.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết, ông Witkoff và ông Kushner sẽ gặp các quan chức Ukraine tại Miami (Mỹ) vào hôm nay, 4/12.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không xác nhận thông tin này, nhưng cho biết “nhóm trợ lý của ông đang chuẩn bị cho các cuộc họp tại Mỹ và cuộc đối thoại với các đại diện của Tổng thống Trump sẽ tiếp tục”.

"Chỉ bằng cách tính đến lợi ích của Ukraine thì mới có thể có một nền hòa bình xứng đáng", ông nói.

Nga giành lợi thế trên chiến trường

Các cuộc đàm phán trở nên căng thẳng vào thời điểm khó khăn đối với Kiev, vốn đang mất thế chủ động vào tay Nga ở mặt trận phía Đông, đồng thời phải đối mặt với vụ bê bối tham nhũng lớn nhất trong thời chiến.

Trợ lý Điện Kremlin - Yuri Ushakov - hôm 3/12 cho biết những tiến triển gần đây của Nga trên chiến trường đã có những tác động tích cực đến các cuộc đàm phán hòa bình.

Theo ông Ushakov, "diễn biến và bản chất của các cuộc đàm phán tất nhiên chịu ảnh hưởng bởi những thành công trong những tuần gần đây trên chiến trường”.

“Nói cách khác, thông qua những chiến công của mình, binh lính Nga đã góp phần khiến các đối tác nước ngoài của chúng tôi đánh giá tích cực hơn về con đường dẫn đến một giải pháp hòa bình".

Ông Ushakov hy vọng, Ukraine và các đồng minh châu Âu sẽ có "thái độ và nhận thức cân bằng hơn về những gì đang diễn ra".

Minh Hạnh
Reuters
#Nga #Mỹ #Ukraine #Tổng thống Mỹ Donald Trump #đàm phán hòa bình

