Thông tin hậu trường: Mỹ - Ukraine chưa thống nhất về đảm bảo an ninh sau xung đột?

TPO - Tờ Wall Street Journal cho biết, vấn đề đảm bảo an ninh cho Ukraine vẫn chưa được giải quyết sau cuộc thảo luận mới nhất giữa Kiev và Washington.

Phái đoàn Ukraine gặp các quan chức Mỹ tại Florida. (Ảnh: Reuters)

Ngày 30/11, phái đoàn Ukraine đã có cuộc gặp với các quan chức Mỹ tại Florida để thảo luận về kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm giải quyết xung đột Nga - Ukraine.

Phái đoàn Ukraine do Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Rustem Umerov dẫn đầu. Về phía Mỹ, có Đặc phái viên Steve Witkoff, Ngoại trưởng Marco Rubio và con rể của Tổng thống Trump - Jared Kushner. Cuộc gặp kéo dài gần 5 giờ.

Theo nguồn tin của tờ Wall Street Journal, các nhà đàm phán đã thảo luận về mốc thời gian tổ chức bầu cử ở Ukraine và các vấn đề lãnh thổ. Tuy nhiên, các đảm bảo an ninh cho Ukraine vẫn chưa được thống nhất.

Một nguồn tin khác cho biết, cuộc thảo luận “không dễ dàng” và “việc tìm kiếm các giải pháp vẫn đang tiếp tục”.

Theo Politico, Ngoại trưởng Mỹ Rubio đã ám chỉ với những đồng minh của Kiev ở châu Âu rằng Washington sẽ thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình trước khi cung cấp bất kỳ bảo đảm an ninh nào cho Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đưa ra một đánh giá thận trọng sau cuộc họp, cho biết trên Telegram rằng đã có "một số tiến triển mang tính xây dựng".

Trong phát biểu mới nhất từ Paris (Pháp), Tổng thống Ukraine Zelensky thừa nhận, các vấn đề khó khăn vẫn chưa được giải quyết sau cuộc thảo luận giữa phái đoàn Mỹ và Ukraine tại Florida.

Ông Zelensky đến Paris để kêu gọi sự ủng hộ từ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, và sẽ đến Ireland vào ngày 2/12.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine dự kiến ​​sẽ đến Brussels để họp với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Trong khi đó, Đặc phái viên Mỹ Witkoff đã đến Mátxcơva và dự kiến gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 2/12.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 1/12. (Ảnh: Reuters)

Kiev và các đồng minh châu Âu đã thúc đẩy Washington sửa đổi kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất, ban đầu tán thành các yêu cầu chính của Nga: Ukraine phải từ bỏ một phần lãnh thổ, hạn chế quy mô quân đội, từ bỏ việc gia nhập NATO và bị cấm tiếp nhận quân đội phương Tây.

Ukraine cho biết những điều khoản đó đồng nghĩa với sự đầu hàng.