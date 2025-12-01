Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Quân đội Mỹ, Syria phối hợp 'giáng đòn' xuống kho vũ khí của IS

Minh Hạnh

TPO - Quân đội Mỹ tuyên bố đã phối hợp với lực lượng Syria để phá hủy 15 địa điểm tập kết vũ khí của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

b1e21982ce52716b894514bdaed7cca8.jpg
(Ảnh: CENTCOM)

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) cho biết, quân đội nước này và các lực lượng Syria đã tiến hành các cuộc tấn công trên không và trên bộ kéo dài từ ngày 24 đến 27/11, xác định và phá hủy nhiều nhà kho trên khắp tỉnh Rif Damashq (Syria).

“Chiến dịch đã phá hủy hơn 130 súng cối và rocket, nhiều súng trường tấn công, súng máy, mìn chống tăng và vật liệu chế tạo thiết bị nổ tự chế", CENTCOM cho biết trong một tuyên bố.

IS - nhóm phiến quân từng kiểm soát một số vùng lãnh thổ ở Syria - đã bị lực lượng Mỹ làm suy yếu cách đây vài năm, nhưng vẫn luôn tìm cách tái thiết và trỗi dậy. Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh CENTCOM, cho biết hôm 30/11 rằng chiến dịch mới nhất "sẽ đảm bảo những thành quả đạt được là lâu dài".

Sau cuộc hội đàm ngày 10/11 với Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa, Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết sẽ làm mọi thứ có thể để Syria thành công.

Thời điểm đó, Chính phủ Syria cho biết quân đội nước này đã tiến hành các hoạt động phủ đầu trên toàn quốc nhắm vào các nhánh của IS.

Minh Hạnh
Reuters
