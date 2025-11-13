Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sau chuyến thăm Mỹ, Tổng thống Syria ca ngợi 'lợi ích chiến lược' với Nga

Minh Hạnh

TPO - Trả lời phỏng vấn tờ Washington Post, Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa nhấn mạnh, mối quan hệ giữa Syria và Nga có tầm quan trọng chiến lược vì Damascus phụ thuộc vào sự hậu thuẫn của Nga trên trường quốc tế.

1456203.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa. (Ảnh: Tass)

Trong cuộc phỏng vấn được công bố hôm 12/11, Tổng thống al-Sharaa đã thảo luận về quan hệ với Mátxcơva sau sự sụp đổ của chính quyền Syria tiền nhiệm, vốn được Nga hậu thuẫn. Ông khẳng định, Damascus không muốn Mátxcơva phải xem xét các lựa chọn thay thế trong quan hệ giữa hai nước.

“Chúng tôi cần Nga vì họ là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc”, ông al-Sharaa nói. “Chúng tôi cần sự ủng hộ của họ trong một số vấn đề, và chúng tôi có lợi ích chiến lược với họ”.

Kể từ khi lên nắm quyền vào tháng 12 năm ngoái, ông al-Sharaa - người từng lãnh đạo nhóm Hồi giáo Hayat Tahrir al-Sham (HTS) - đã thực hiện một loạt chuyến công du nước ngoài để tái thiết lập quan hệ với các cường quốc thế giới.

Đầu tuần này, ông có chuyến thăm đáng chú ý đến Washington và gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hồi tháng 10, ông al-Sharaa đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp đón tại Mátxcơva. Ông Putin ca ngợi mối quan hệ lịch sử sâu sắc giữa hai nước, lưu ý rằng quan hệ ngoại giao giữa Nga và Syria “luôn hữu nghị” kể từ khi được thiết lập vào năm 1944.

Đáp lại, ông Al-Sharaa tuyên bố Nga sẽ đóng một vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi của đất nước ông sang một “Syria mới”. Syria cam kết tiếp tục tôn trọng tất cả các thỏa thuận với Nga trong quá khứ, và “phát huy những thành tựu” hợp tác song phương.

Bất chấp việc chính quyền cựu Tổng thống Syria Assad bị lật đổ, Nga vẫn duy trì quan hệ với chính quyền mới của Syria, duy trì sự hiện diện quân sự tại căn cứ không quân Khmeimim và căn cứ hải quân Tartus.

Các quan chức trong chính quyền mới của Syria chỉ ra rằng, Damascus sẽ để ngỏ khả năng cho phép Nga duy trì các căn cứ của mình, miễn là sự hiện diện của họ mang lại lợi ích cho Syria.

Minh Hạnh
The Washington Post
