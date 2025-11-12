Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Kiev 'rung chuyển' vì bê bối tham nhũng: Bộ trưởng Tư pháp Ukraine bị đình chỉ

Minh Hạnh

TPO - Ông Herman Halushchenko đã bị đình chỉ chức vụ Bộ trưởng Tư pháp trong bối cảnh cuộc điều tra cấp cao của Cục Chống Tham nhũng Quốc gia (NABU) về đường dây tham nhũng tại Energoatom, công ty năng lượng hạt nhân nhà nước của Ukraine.

32196041073aaf87dae56d9d8ecf96b9.jpg
Ông Herman Halushchenko. (Ảnh: Pravda)

Bộ Tư pháp Ukraine ngày 11/11 xác nhận ông Halushchenko - người trước đây từng giữ chức Bộ trưởng Năng lượng - đã bị điều tra.

Trước đó hôm 10/11, văn phòng của ông Halushchenko đã bị khám xét. Theo nguồn tin của Economichna Pravda, ông Halushchenko vẫn duy trì ảnh hưởng đối với ngành năng lượng của đất nước thông qua Bộ trưởng Năng lượng hiện tại Svitlana Hrynchuk và nhiều nhà quản lý mà ông đã đích thân bổ nhiệm.

Ông Halushchenko đồng ý với quyết định đình chỉ của chính phủ, cho biết "việc tạm dừng công việc trong thời gian điều tra là phù hợp".

"Tôi sẽ tự bảo vệ mình trước pháp luật và chứng minh lập trường của mình", ông Halushchenko nói thêm, nhưng không chia sẻ thêm chi tiết.

Trong khuôn khổ cuộc điều tra, đã có 7 cá nhân bị cáo buộc liên quan đến một đường dây tham nhũng với số tiền lên tới 100 triệu USD. Đường dây này có sự góp mặt của các quan chức năng lượng cấp cao, gây phẫn nộ trong công chúng.

Những cáo buộc hối lộ trong lĩnh vực năng lượng đặc biệt nhạy cảm với người dân Ukraine, vốn đang phải đối mặt với tình trạng mất điện kéo dài hằng ngày trên khắp đất nước, trước khi mùa đông lạnh giá ập đến và khi nước này phải đối mặt với các cuộc tấn công lớn của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng.

Minh Hạnh
Pravda, Reuters
#Ukraine #điều tra #năng lượng #Bộ trưởng Tư pháp Ukraine

Xem thêm

Cùng chuyên mục