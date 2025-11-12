Kiev 'rung chuyển' vì bê bối tham nhũng: Bộ trưởng Tư pháp Ukraine bị đình chỉ

TPO - Ông Herman Halushchenko đã bị đình chỉ chức vụ Bộ trưởng Tư pháp trong bối cảnh cuộc điều tra cấp cao của Cục Chống Tham nhũng Quốc gia (NABU) về đường dây tham nhũng tại Energoatom, công ty năng lượng hạt nhân nhà nước của Ukraine.

Ông Herman Halushchenko. (Ảnh: Pravda)

Bộ Tư pháp Ukraine ngày 11/11 xác nhận ông Halushchenko - người trước đây từng giữ chức Bộ trưởng Năng lượng - đã bị điều tra.

Trước đó hôm 10/11, văn phòng của ông Halushchenko đã bị khám xét. Theo nguồn tin của Economichna Pravda, ông Halushchenko vẫn duy trì ảnh hưởng đối với ngành năng lượng của đất nước thông qua Bộ trưởng Năng lượng hiện tại Svitlana Hrynchuk và nhiều nhà quản lý mà ông đã đích thân bổ nhiệm.

Ông Halushchenko đồng ý với quyết định đình chỉ của chính phủ, cho biết "việc tạm dừng công việc trong thời gian điều tra là phù hợp".

"Tôi sẽ tự bảo vệ mình trước pháp luật và chứng minh lập trường của mình", ông Halushchenko nói thêm, nhưng không chia sẻ thêm chi tiết.

Trong khuôn khổ cuộc điều tra, đã có 7 cá nhân bị cáo buộc liên quan đến một đường dây tham nhũng với số tiền lên tới 100 triệu USD. Đường dây này có sự góp mặt của các quan chức năng lượng cấp cao, gây phẫn nộ trong công chúng.

Những cáo buộc hối lộ trong lĩnh vực năng lượng đặc biệt nhạy cảm với người dân Ukraine, vốn đang phải đối mặt với tình trạng mất điện kéo dài hằng ngày trên khắp đất nước, trước khi mùa đông lạnh giá ập đến và khi nước này phải đối mặt với các cuộc tấn công lớn của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng.